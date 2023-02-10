中東訪問｜香港將與沙特啟動促進投資談判 李家超：歡迎沙特阿美等企業來港投資

率團出訪中東的行政長官李家超總結行程時表示，今次是友誼之旅、開拓商機之旅、推廣香港優勢之旅，形容收穫很好，指香港和沙特政府已同意啟動促進和保護投資協定的正式談判，阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄的工作。至於商界和專業界，香港和沙特企業之間，以及香港和阿聯酋企業之間，分別交換了6份和7份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域。



李家超又指，已向兩國不同界別，介紹香港的優勢，表示香港已重返國際舞台的中心，對方對香港都有高度評價，非常重視香港「背靠內地、聯通世界」的獨特優勢，並表示會積極擴闊合作空間。

李家超：對成功發展關係抱持正面態度

被問到沙特阿美會否來港上市，李家超指，沙特阿美是其中一個希望積極開拓合作空間的對象，他歡迎中東商界來港投資，指當地商界對香港非常有興趣，他對成功發展關係抱持正面態度。



李家超指，金管局上半年會組織高級別的財經代表團到中東進一步拓展商機，迪拜方面亦已決定在香港設立辦事處，鼓勵港企把握商機和交流，特區政府會主動與商會接觸，推動合作，政府在迪拜的經貿辦亦會深化與當地的良好關係，擴大和鞏固聯繫網絡。至於被問到特區下個率團出訪的國家或地區，李家超就指，東盟是香港的重要貿易伙伴，希望可增進關係，為香港申請加入RCEP爭取更大支持。