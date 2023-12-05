熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-05 11:02:27

中槍「健仔」曾志健現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動

分享：
中槍「健仔」現身無綫國安法節目受訪 獄中籲大眾勿受煽動

中槍「健仔」現身無綫國安法節目受訪 獄中籲大眾勿受煽動

2019年反修例事件期間，101日在荃灣中槍、被控暴動，獲法庭保釋後棄保潛逃的22歲男子曾志健「健仔」，10月承認暴動、襲警、意圖妨礙司法公正罪，被判入獄47個月。他於獄中接受警方協助無綫電視拍攝的國安法資訊節目《有法安國》專訪，籲大眾「做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺」。

警方協助拍攝

《有法安國》節目在無綫電視播出，亦可以在警隊社交媒體平台重溫。節目是由警方協助無綫電視拍攝，每集節目有出現「資料贊助：香港警務處」字眼。

「每個人都這樣做，就越走越前」

昨晚播放的第六集節目題為「曾志健的心聲」，「健仔」以背對鏡頭、剪影的方式受訪，並配有在獄中的畫面。節目介紹，2019年社會爆發反修例事件時，曾志健當時仍是一名中學生，他表示：「因為當時的氛圍好像越來越激烈，所以看到每個人都這樣做的時候，(自己)就越走越前。」他由單純上街支持，之後更有人向他提供裝備，參加非法集結變成「一種慣性」，及後在101日於荃灣參加暴動期間中槍被捕。

昨日播放的第六集節目題為「曾志健的心聲」，「健仔」以背對鏡頭、剪影的方式受訪，並配有在獄中的畫面。 2019年反修例事件期間，10月1日在荃灣中槍、被控暴動，獲法庭保釋後棄保潛逃的22歲男子曾志健「健仔」，10月承認暴動、襲警、意圖妨礙司法公正罪，被判入獄47個月。 《有法安國》節目在無綫電視播出，亦可以在警隊社交媒體平台重溫。節目是由警方協助無綫電視拍攝，每集節目有出現「資料贊助：香港警務處」字眼。 《有法安國》節目在無綫電視播出，亦可以在警隊社交媒體平台重溫。節目是由警方協助無綫電視拍攝，每集節目有出現「資料贊助：香港警務處」字眼。 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動 中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動

曾志健被游說棄保潛逃  躲紙箱被當貨物運

在保釋期間，「健仔」透過同案被告認識一位中間人，被游說棄保潛逃，於是自己將全部積蓄10萬交給對方作安排：「(等待外逃期間) 經歷過沒電、糧食不足，沒床睡，試過在轉移藏身地點的時候，要躲在紙箱裏面，被人當作貨物運。」

Ad Block

「健仔」稱，中間人對他們的承諾多次落空，最後一次稱會安排他們在北潭涌上船離開香港，結果被警方截獲拘捕，最終承認暴動及襲警等罪名，今年10月被判入獄47個月。

參加「沿途有『理』」更新計劃  學會管理情緒

「健仔」表示在獄中參加過一些「沿途有『理』」的更新計劃，讓自己學會了如何去管理自己的情緒的技巧，「做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺，最後承擔後果的其實就只是我們自己和家人。」

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受