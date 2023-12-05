中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動

2019年反修例事件期間，10月1日在荃灣中槍、被控暴動，獲法庭保釋後棄保潛逃的22歲男子曾志健「健仔」，10月承認暴動、襲警、意圖妨礙司法公正罪，被判入獄47個月。他於獄中接受警方協助無綫電視拍攝的國安法資訊節目《有法安國》專訪，籲大眾「做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺」。
警方協助拍攝
《有法安國》節目在無綫電視播出，亦可以在警隊社交媒體平台重溫。節目是由警方協助無綫電視拍攝，每集節目有出現「資料贊助：香港警務處」字眼。
「每個人都這樣做，就越走越前」
昨晚播放的第六集節目題為「曾志健的心聲」，「健仔」以背對鏡頭、剪影的方式受訪，並配有在獄中的畫面。節目介紹，2019年社會爆發反修例事件時，曾志健當時仍是一名中學生，他表示：「因為當時的氛圍好像越來越激烈，所以看到每個人都這樣做的時候，(自己)就越走越前。」他由單純上街支持，之後更有人向他提供裝備，參加非法集結變成「一種慣性」，及後在10月1日於荃灣參加暴動期間中槍被捕。
被游說棄保潛逃 躲紙箱被當貨物運
在保釋期間，「健仔」透過同案被告認識一位中間人，被游說棄保潛逃，於是自己將全部積蓄10萬交給對方作安排：「(等待外逃期間) 經歷過沒電、糧食不足，沒床睡，試過在轉移藏身地點的時候，要躲在紙箱裏面，被人當作貨物運。」
「健仔」稱，中間人對他們的承諾多次落空，最後一次稱會安排他們在北潭涌上船離開香港，結果被警方截獲拘捕，最終承認暴動及襲警等罪名，今年10月被判入獄47個月。
參加「沿途有『理』」更新計劃 學會管理情緒
「健仔」表示在獄中參加過一些「沿途有『理』」的更新計劃，讓自己學會了如何去管理自己的情緒的技巧，「做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺，最後承擔後果的其實就只是我們自己和家人。」