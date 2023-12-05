中槍「健仔」現身無綫國安法節目 獄中受訪籲大眾勿受煽動

中槍「健仔」現身無綫國安法節目受訪 獄中籲大眾勿受煽動

「每個人都這樣做， 就越走越前」 昨晚播放的第六集節目題為「曾志健的心聲」，「健仔」以背對鏡頭、剪影的方式受訪，並配有在獄中的畫面。節目介紹，2019年社會爆發反修例事件時，曾志健當時仍是一名中學生，他表示：「因為當時的氛圍好像越來越激烈，所以看到每個人都這樣做的時候，(自己)就越走越前。」他由單純上街支持，之後更有人向他提供裝備，參加非法集結變成「一種慣性」，及後在10月1日於荃灣參加暴動期間中槍被捕。

被游說棄保潛逃 躲紙箱被當貨物運 在保釋期間，「健仔」透過同案被告認識一位中間人，被游說棄保潛逃，於是自己將全部積蓄10萬交給對方作安排：「(等待外逃期間) 經歷過沒電、糧食不足，沒床睡，試過在轉移藏身地點的時候，要躲在紙箱裏面，被人當作貨物運。」