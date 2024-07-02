中法建交60載　民建聯展覽展出拿破崙四世古典八音盒

中國與法國兩地於1964年開始正式建交。適逢建交60周年，民建聯舉辦「中法建交60周年—從北京巴黎歷史看發展」展覽。屆時將展出超過80件展品，包括北京及巴黎的古地圖及卷軸圖、法國歷史圖片及拿破崙四世古典八音盒等。展期由7月6日至8月4日期間，於中環廣場46樓舉行，費用全免。

同場展北京奧運舊照

民建聯副主席兼聯絡拓展委員會主席周浩鼎負責統籌展覽，他指中法關係多年來一直對其他西方大國有著引領作用，而於1964年時法國更在冷戰背景下，成為首個與新中國建交的國家，因而望於60周年此重要時刻回顧中國歷史文化交流。