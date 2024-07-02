中法建交60載　民建聯展覽展出拿破崙四世古典八音盒

中國與法國兩地於1964年開始正式建交。適逢建交60周年，民建聯舉辦「中法建交60周年—從北京巴黎歷史看發展」展覽。屆時將展出超過80件展品，包括北京及巴黎的古地圖及卷軸圖、法國歷史圖片及拿破崙四世古典八音盒等。展期由7月6日至8月4日期間，於中環廣場46樓舉行，費用全免。
同場展北京奧運舊照
民建聯副主席兼聯絡拓展委員會主席周浩鼎負責統籌展覽，他指中法關係多年來一直對其他西方大國有著引領作用，而於1964年時法國更在冷戰背景下，成為首個與新中國建交的國家，因而望於60周年此重要時刻回顧中國歷史文化交流。
周浩鼎表示，中法早於清朝康熙皇帝時期已有交流，當時以白晉為首等的法國傳教士來華，協助中國較熟悉天文地理之官員以新技術繪測中國地圖。本次展覽除展出相關地圖外，亦有北京古地圖、卷軸圖、中國及法國的歷史圖片、巴黎古地圖及拿破崙四世古典八音盒等80件展品，部分由收藏家沈墨寧及譚兆璋教授捐出；展覽又設中法建交大事年表、中法建交聯合聲明及領導人發言節錄等內容。周浩鼎亦提到由於巴黎奧運將至，展覽會展出2008年北京奧運的歷史圖片及剪報，讓市民重溫北京奧運，同時又祝願巴黎奧運圓滿成功。
周浩鼎強調，「聯通世界」為民建聯的重點工作方向之一，因而歡迎在港的國際人士參觀，向外展現中法兩國的歷史及人文交流；又指展覽為良好的國情教育方式，希望不同學校團體參與。展覽將於7月6日下午舉行開幕禮，屆時政務司司長陳國基、法國駐港總領事館代表、外交部駐港特派員公署代表將擔任主禮嘉賓。
「中法建交60周年—從北京巴黎歷史看發展」展覽
展覽日期：2024年7月6日至8月4日
展覽時間：早上10時至下午7時
地點：灣仔港灣道18號中環廣場46樓
費用全免