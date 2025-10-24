中港球會大戰球迷場外接戰　警：有人報稱遭北京國安球迷圍毆

在周四（23日）晚上6時於旺角大球場舉行的亞冠盃二級聯賽，港超聯球隊大埔對中超北京國安的比賽以3:3完場。有球迷指有北京隊球迷在賽後打人，警方回覆《am730》時表示，他們在當晚賽後接到兩單報案，分別是有球迷打「拳頭交」，以及報稱有一名穿「上海球衣」的球迷被5名穿「北京球衣」男子襲擊，兩宗案件警員到場後，相關人士已經散去，沒有人被捕。

這場亞冠盃二級聯賽的比賽，在比賽過程雙方球迷及球員都非常激動，本地球迷不時以粗言及指罵北京隊球迷，有北京球迷亦走到香港球迷方向挑釁，北京球迷亦同樣粗言還擊，場內氣氛緊張，最終大埔完場前入球，以3:3逼和搶回一分。在社交平台Threads，有人表示在比賽之後發生球迷襲擊事件，當中有人在旺角場往界限街方向出口附近疑發生打鬥。據報指是有內地球迷挑釁，雙方發生衝突。不過影片見到有足總職員協調下將涉事球迷護送離場。而另外在小紅書上，亦有影片指有球迷被多名穿綠色球衣的北京球迷圍毆。