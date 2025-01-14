中港聯手推6招 加強金融合作 轉數快最快今年中跨境匯款內地

中港金融系統互聯再向前進！金管局聯同中國人民銀行昨宣布推出6新招，以進一步深化香港和內地金融市場互聯互通，當中焦點在加強「兩地支付便利」，推動落實兩地快速支付系統、即內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)與香港的轉數快(FPS)的互聯，部分的服務預計最快在今年年中推出，屆時兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款。 當局推6招促中港金融合作 ①人民幣貿易融資流動資金安排：金管局會向銀行提供為期1個月、3個月和6個月的人民幣流動資金，總額度1,000億元人民幣，今年2月底或之前推出

②優化擴容「債券通」：包括延長結算時間；除人民幣及港元外，新增美元及歐元等多幣種債券結算；將擴大合資格境內投資者範圍

③利用「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務：業務計劃將於近期啓動

④利用「債券通」(北向通)債券作為香港場外結算公司(OTCC)的履約抵押品

⑤兩地支付便利：積極推動落實兩地快速支付系統、即內地IBPS與香港的轉數快互聯，部分服務預計最快今年中推出

⑥大灣區金融便利：新增香港居民代理見證開戶業務參與銀行，分別為滙豐銀行、渣打銀行和交通銀行

兩地系統上月完成對接 細節適時公布 金管局指，IBPS與FPS互聯將提供全天候(24x7)服務，會根據實施情況和經驗，有序地逐漸擴展及完善服務。IBPS為內地銀行與銀行之間的清算系統，金管局署理主管(金融基建發展)彭俊文昨表示，兩地系統上月已完成技術對接，並強調與2023年轉數快與泰國PromptPay合作不同，與PromptPay的合作集中商戶支付層面，至於今次與內地合作則涉及許多不同使用場景及考慮，當局會按相關情況，預計有序擴展及完善整個服務。 他又指，金管局正與人行溝通和研究跨境支付金額、應用場景、使用限制等細節，會適時對外公布。 除轉數快互聯內地，人行亦新增3間香港居民代理見證開戶業務參與銀行，分別為滙豐銀行、渣打銀行和交通銀行，至一共8間，為香港居民在內地的消費、生活、出行等方面提供更優質便捷的支付服務。金管局助理總裁(外事)許懷志表示，目前已有41萬個戶口透過有關方法開立。