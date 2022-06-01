中環兩酒吧群組續擴大 約200人過期未做強檢 林鄭稱本月難再放寬防疫

中環兩酒吧感染群組續擴大，昨多14宗個案，合計57名顧客確診，而共約200名當晚在場的酒客強制限期屆滿仍未接受檢測。當局指，追查酒吧群組源頭並非最重要，只是不希望再有超大型爆發。特首林鄭月娥昨強調，暫不會收緊酒吧防疫措施，惟預告社交距離措施未必能在本月下旬如期實施第三階段放寬，而在她任期完結前都無意放寬外防輸入措施。另外，社區再多一宗疑感染變異病毒株Omicron BA.2.12.1的個案，懷疑與早前檢疫酒店群組引發的太古城麥當勞群組相關，相信社區有隱形傳播鏈。

本港昨新增329宗確診，包括35宗輸入個案。荷李活道酒吧The Iron Fairies昨多10人確診、加州大廈酒吧Zentral多4人確診，累計分別32宗和27宗個案，即至今共57名顧客確診，包括兩名當晚「走兩場」的男子。衛生防護中心更正該兩人光顧的次序，應為光顧Zentral約半小時後，再到The Iron Fairies消遣。翻查資料，Zentral患者最早上月20日病發，The Iron Fairies最早的患者則是上月23日病發。

政府要求上月21日爆發當晚光顧過的顧客，接受強制檢測，限期前日屆滿後兩間酒吧仍各有約100人未檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，酒吧群組源頭待查，惟認為是否找到源頭不是大問題，形容社區逾200宗個案均各有傳播鏈，追蹤只是不希望再有超大型爆發、盼了解群組規模和減傳播。

社交距離措施原定月底實施第三階段放寬，即撤銷食肆和表列處所的所有營業限制，如開業時間、人數限制等，林鄭月娥表示考慮最新情況後，透露未必會在今個月放寬，並提到留意到「兩個酒吧群組」都似乎有場內表演及及跳舞活動。她又指，市民現已恢復不少社交活動，宴會人數上限也高達120人，反問「是否需要咁著意」如期本月再放寬。不過，林鄭月娥指疫情仍平穩、沒有反彈，暫時不會收緊防疫措施，但呼籲所有處所營業時要嚴格守法。政府昨晚公布，現行社交距離措施會延續生效至本月15日。

香港酒吧業協會主席錢雋永對社交距離措施未如期放寬第三階段感失望，表示兩間酒吧出現小型爆發只屬個別事件，而非整個業界違規，加上未有令確診數字進一步上升，認為政府毋須小題大做。他續稱，若兩間酒吧有違規，政府可引用法例第599F章執法，現時不放寬措施是懲罰業界、「對守規矩的酒吧負責人不公平。」