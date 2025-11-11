中環往返西九渡輪周六投入服務 航程8分鐘 可與寵物同行

連接西九文化區與中環的西九渡輪服務，即日起至周四試運，周六(15日)正式投入服務。航程需時約8分鐘，每30分鐘一班船，單程成人和寵物票價同價各收20元。有試搭市民支持服務，指過往由中環到西九交通較轉折，亦難以攜同寵物同行，現時不單可增加選擇，亦方便與寵物外出。

西九渡輪由西九管理局及富裕小輪合作營運，往返位於M+對開海濱的西九碼頭與中環9號碼頭，航程需時約8分鐘，每30分鐘一班船，服務時間為周一至五，早上8時至晚上10時，周末及公眾假期服務延至晚上11時。即日至周四試運4日，周五下午舉行啟動禮，周六正式投入服務。