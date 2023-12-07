中環摩天輪明年約滿用地正招標　海濱事務委員會成員冀勿大幅加價

2014年啟用的中環摩天輪明年10月租約屆滿，政府公開招標，新租約將由3年延至5年。根據招標文件，評分標準要求投標者提升海濱活力、加強連接性和公眾體驗，以及促進綠色和可持續海濱等，亦有要求投標者撰寫宣傳和吸引遊客的計劃。海濱事務委員會委員梁剛銳認為，海濱規劃會因應地貌和市民需要改變，不宜永久設立摩天輪，現時5年租期已平衡經營狀況，並稱現時20元票價相宜，望新租約下不要大幅加價。
記者︰曾偉龍
地政總署上月就中環九號碼頭與中環十號碼頭前面7,300平方米用地公開招標，中標者需按技術建議書設立、營運和管理觀光摩天輪及附屬設施，租約期為5年，其後按季續租，較現時的3年期合約有所延長。項目於明年1月19日截標，而現時的摩天輪用地合約則於明年10月31日屆滿，料新租約於11月1日起緊接生效。
招標要求提升海濱活力
根據招標文件，摩天輪直徑不應少於55米，評分標準要求投標者提升海濱活力，吸引不同類型旅客，加強連接性和公眾體驗，例如提供免費公共空間和燈光和座位等附屬設施，以及促進綠色和可持續海濱等。招標文件亦要求投標者提供計劃書介紹如何與旅發局及其他政府部門合作推廣摩天輪，以及計劃如何提供優惠券和紀念品等誘因，吸引本地和外地的旅客。
梁剛銳指摩天輪非永久設施
海濱事務委員會委員梁剛銳表示，全世界大部分摩天輪都不是永久設施，「摩天輪係會拆嘅，會逐個逐個城市去，因為咁上下就冇新鮮感」，而經過疫情後，加上維港是世界級景觀，相信中環摩天輪的新鮮感會維持得較長，故他個人認為政府將下一份租約設定為5年是合適，較舊約延長兩年有利於經營者思考規劃，但若太長就會「綁死雙方」，失去彈性。
他進一步指，中環海濱3號用地現正由恒基發展，擬建的機場鐵路掉頭隧道亦會影響海濱有的表演場地，故難以預計5年後的地貌是否仍適合作摩天輪，並強調公共空間規劃應要「留白」空間，讓市民發揮創意，「規劃係配合，好過一早劃定晒……到時再睇囉，如果環境許可，可以繼續延長。」
料拆摩天輪風波難重演
至於2017年摩天輪用地租約易手時，舊經營者一度表示要拆去摩天輪，梁剛銳表示，最理想的情況是在租約規限，但拆去摩天輪涉及工程成本，相信有關情況未必會再發生。他又指，現時摩天輪票價20元很相宜，相信票價會是政府考慮中標的因素之一，希望經營者可以維持經營，但望不要大幅加價，保持對遊客的吸引力。
《am730》透過中環摩天輪經營者The Entertainment Corporation Limited(TECL)的公關公司查詢TECL會否投票，暫未獲回覆。《am730》亦就新租約年期和如何避免再摩天輪在易手期間有被拆的風險，向發展局查詢，暫未獲回覆。