中環摩天輪明年約滿用地正招標　海濱事務委員會成員冀勿大幅加價

2014年啟用的中環摩天輪明年10月租約屆滿，政府公開招標，新租約將由3年延至5年。根據招標文件，評分標準要求投標者提升海濱活力、加強連接性和公眾體驗，以及促進綠色和可持續海濱等，亦有要求投標者撰寫宣傳和吸引遊客的計劃。海濱事務委員會委員梁剛銳認為，海濱規劃會因應地貌和市民需要改變，不宜永久設立摩天輪，現時5年租期已平衡經營狀況，並稱現時20元票價相宜，望新租約下不要大幅加價。

記者︰曾偉龍

地政總署上月就中環九號碼頭與中環十號碼頭前面7,300平方米用地公開招標，中標者需按技術建議書設立、營運和管理觀光摩天輪及附屬設施，租約期為5年，其後按季續租，較現時的3年期合約有所延長。項目於明年1月19日截標，而現時的摩天輪用地合約則於明年10月31日屆滿，料新租約於11月1日起緊接生效。

招標要求提升海濱活力

根據招標文件，摩天輪直徑不應少於55米，評分標準要求投標者提升海濱活力，吸引不同類型旅客，加強連接性和公眾體驗，例如提供免費公共空間和燈光和座位等附屬設施，以及促進綠色和可持續海濱等。招標文件亦要求投標者提供計劃書介紹如何與旅發局及其他政府部門合作推廣摩天輪，以及計劃如何提供優惠券和紀念品等誘因，吸引本地和外地的旅客。