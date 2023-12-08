中環摩天輪明年約滿用地正招標 海濱事務委員會成員冀勿大幅加價

中環摩天輪明年10月租約屆滿，地政總署上月就中環九號碼頭與中環十號碼頭前面7,300平方米用地公開招標，中標者須按技術建議書設立、營運和管理觀光摩天輪及附屬設施，租約期為5年，其後按季續租，較現時的3年期合約有所延長。項目於明年1月19日截標，而現時的摩天輪用地合約則於明年10月31日屆滿，料新租約於11月1日起緊接生效。
中環摩天輪現時的租約由2017年開始，為期3年，原於2020年屆滿。發展局回覆，政府在新冠疫情期間推出支援企業措施，暫緩有關短期租約的重新招標，容許原有租戶以原本租約條款續租，並批准現有摩天輪承租人延長租期至明年10月底。
對於如何避免2017年易手風波重現，發展局指現已為明年11月起的短期租約進行招標，希望盡早完成招標程序，預留足夠時間讓中標者與現時承租人討論易手安排。發展局又指，現時短期租約的營運年期已由3年延長至5年，以鼓勵承租人作較長遠的投資，提供更多具吸引力的設施或玩意，當局會考慮就再下一個租約訂定比5年更長的營運年期，讓承租人有較長的時間和空間規劃及經營活動空間，並有更大的誘因作較可觀的投資。
海濱規劃會因應地貌和市民需要改變，不宜永久設立摩天輪，現時5年租期已平衡經營狀況，並稱現時20元票價相宜，望新租約下不要大幅加價。至於2017年摩天輪用地租約易手時，舊經營者一度表示要拆去摩天輪，梁剛銳表示，最理想的情況是在租約規限，但拆去摩天輪涉及工程成本，相信有關情況未必會再發生。