中環摩天輪明年約滿用地正招標 海濱事務委員會成員冀勿大幅加價

中環摩天輪明年10月租約屆滿，地政總署上月就中環九號碼頭與中環十號碼頭前面7,300平方米用地公開招標，中標者須按技術建議書設立、營運和管理觀光摩天輪及附屬設施，租約期為5年，其後按季續租，較現時的3年期合約有所延長。項目於明年1月19日截標，而現時的摩天輪用地合約則於明年10月31日屆滿，料新租約於11月1日起緊接生效。

中環摩天輪現時的租約由2017年開始，為期3年，原於2020年屆滿。發展局回覆，政府在新冠疫情期間推出支援企業措施，暫緩有關短期租約的重新招標，容許原有租戶以原本租約條款續租，並批准現有摩天輪承租人延長租期至明年10月底。