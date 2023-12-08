熱門搜尋:
六合彩 譚旻萱 Taylor Swift 區議會選舉2023 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-08 04:30:53
日報

中環摩天輪明年約滿用地正招標 海濱事務委員會成員冀勿大幅加價

分享：
中環摩天輪

中環摩天輪明年10月租約屆滿。

中環摩天輪明年10月租約屆滿，地政總署上月就中環九號碼頭與中環十號碼頭前面7,300平方米用地公開招標，中標者須按技術建議書設立、營運和管理觀光摩天輪及附屬設施，租約期為5年，其後按季續租，較現時的3年期合約有所延長。項目於明年1月19日截標，而現時的摩天輪用地合約則於明年10月31日屆滿，料新租約於11月1日起緊接生效。

中環摩天輪現時的租約由2017年開始，為期3年，原於2020年屆滿。發展局回覆，政府在新冠疫情期間推出支援企業措施，暫緩有關短期租約的重新招標，容許原有租戶以原本租約條款續租，並批准現有摩天輪承租人延長租期至明年10月底。 

對於如何避免2017年易手風波重現，發展局指現已為明年11月起的短期租約進行招標，希望盡早完成招標程序，預留足夠時間讓中標者與現時承租人討論易手安排。發展局又指，現時短期租約的營運年期已由3年延長至5年，以鼓勵承租人作較長遠的投資，提供更多具吸引力的設施或玩意，當局會考慮就再下一個租約訂定比5年更長的營運年期，讓承租人有較長的時間和空間規劃及經營活動空間，並有更大的誘因作較可觀的投資。

海濱規劃會因應地貌和市民需要改變，不宜永久設立摩天輪，現時5年租期已平衡經營狀況，並稱現時20元票價相宜，望新租約下不要大幅加價。至於2017年摩天輪用地租約易手時，舊經營者一度表示要拆去摩天輪，梁剛銳表示，最理想的情況是在租約規限，但拆去摩天輪涉及工程成本，相信有關情況未必會再發生。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受