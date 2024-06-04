中環摩天輪現任營運商再中標　承諾未來5年20元票價不變

中環摩天輪現時的營運商The Entertainment Corporation Limited再次成功中標，承諾在未來5年的營運期維持20元票價。

營運商首席執行官Randy Bloom表示，香港摩天輪已成為香港天際線具代表性的景點之一，很榮幸能繼續營運香港摩天輪，並與友邦保險及中環海濱的不同持份者攜手合作，延續香港摩天輪的成功、增添海濱活力、推動大眾化娛樂，及促進綠色和可持續發展。公司期待在未來數月分享更多計劃詳情，展示對這個香港人氣景點的願景。

去年有228萬人乘坐

營運商表示在營運中環摩天輪的7年來不斷精益求精，經歷不同重要的里程碑及取得多個成就，包括遊客人數創歷史新高，自2017年以來，景點已接待超過800萬人次，僅在去年便有228萬人乘坐，其滿意度高達94%。香港摩天輪近日獲香港旅遊發展局評為香港第5大熱門景點，排名較2018年的第11位有所上升。