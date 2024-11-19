中環摩天輪20元票價未來5年不變　12.29只需5元慶祝中標

位於中環海濱的香港摩天輪，未來5年將繼續由營運商The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運，票價會維持20元不變，3至11歲小童和年滿65歲長者續享10元優惠票價。TECL為慶祝成功投標，12月29日摩天輪門票會以優惠價5元發售。

料明年上半年累計訪客數達1000萬

TECL首席執行官Randy Bloom指，TECL自2017年起營運香港摩天輪，截至上月底已接待898.16萬人次，而去年全年共有228.4萬名香港居民和海外遊客乘坐，創歷史新高，其滿意度高達94%，形容成績令人鼓舞。新一個5年的營運期已於本月1日開始，集團預計明年上半年累計訪客人數將突破1,000萬。他期望在未來5年繼續營造嶄新及高質的訪客體驗，並將與友邦保險緊密合作，發展一個與眾同樂且充滿活力的維港海濱，保持香港摩天輪作為香港地標及世界級景點的地位。