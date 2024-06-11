中環潑水音樂節「8公里傳音」 黃大仙街坊︰耳仔唔舒服 警接多宗報案

中環海濱活動空間上周六和周日（8及9日）舉行「S2O亞洲潑水音樂節2024」，但竟引起與會場直線距離遠達約8公里外的黃大仙居民投訴，當區多名居民在社交平台留言，斥周日晚上約9時至11時受強烈音波滋擾，「耳仔好唔舒服」，更有人報警救助，警方確認收到黃大仙多名居民投訴，但暫未能確認噪音源頭。

警方指於周日晚上9時至11時接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴。報案人來自黃大仙不同地區，包括慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等，警方告知報案人當時中環海濱活動空間正舉行音樂節，惟未能確認噪音源頭。環保署亦接獲兩宗有關投訴，署方在音樂節活動期間有安排巡查，6月8日晚上派員到香港大會堂附近量度噪音，無發現超標。環保署6月9日再到尖沙咀海濱視察及監測噪音，同樣沒有發現造成滋擾。

「隔住窗聽到碰碰聲」

有網民在Facebook群組「黃大仙區友」發帖指，前晚約9時起受節拍強勁、聲浪巨大的音樂滋擾，「9點半嘈到十點幾」，區內多名居民紛紛留言指當晚也聽到噪音，包括黃大仙上下邨、竹園南北、慈雲山、現崇山、鑽石山龍蟠苑、鳳德、觀塘等亦有居民聲稱被滋擾，「隔住窗聽到碰碰聲」、「呢兩晚都聽到boom boom聲的節奏聲」、「feel到震盪聲，留心聽著是強勁節拍」、「一直聽到boomboomboom，心跳得好快，頭又赤赤地」、「我以為有街坊試緊強勁低音喇叭！耳仔真係好唔舒服」、「慈民高層表示頭都暈」。

有網民不解「最近現場嘅民居都冇投訴有噪音，反而離咁遠嘅黃大仙聽到噪音？」，有人回應「應該係因為佢背住左好多商廈，所以住得近既都比大廈隔左，而佢面向海九龍就好應聲」，亦有人擔心未來啟德體育園若開演唱會會有類似情況「咪大聲到聽live咁」。

