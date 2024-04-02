中環的士疑拒載突然開車走　28歲女車模遭拖行5米指：起床條頸冇力（有片）

周日（31日）凌晨4時38分，該名姓馮女子與29歲姓容男朋友在中環消遣後，於中環畢打街12號對開截的士回家，一輛已「冚旗」的士停車，其男友遂上前向司機查詢可否前往九龍，惟司機「無啦啦開門，刮到我男朋友隻眼流晒血」，男友疑被車門所傷，而的士在前方停車。

姓馮女子見狀立即上前與的士司機理論，「叫佢一係賠錢，一係我報警」，惟司機否認撞到人並突然開車離去，當時姓馮女子仍俯身在的士車窗，「勁快開車衝紅燈」，她指自己自然反應捉緊車窗，整個人被的士拖行約5米「對腳一路跟住跑，但佢車速太快跟唔到咪成個人撻低」，最終倒地受傷。

二人同送院治理

警方接報後到場調查，她與男友一同送往瑪麗醫院治理。她的肩、雙手、雙腳等多處擦傷及撞瘀，她另稱自己拉傷頸部及腳部、「起床條頸冇力」；同行男友則被的士車門𠝹傷，眼眉流血。

獲取 11 日病假損失數萬元

姓馮女子曾於車模大賽奪獎，她事後於社交平台成功「求片」，她又指警方尋獲一段閉路電視片段，拍得的士如何撞到她與男友。她又向傳媒表示，自己正職市場推廣、兼職車模，因傷再往私家醫院求醫後，獲取11日病假，部分模特兒工作亦要推掉，損失數萬元。她表示，已尋求律師協助，誓要對方賠償及受到應有懲罰，「我唔驚，但好嬲！冇諗過個司機咁衰！」