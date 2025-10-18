中環華懋大廈三級火大致撲滅　4人受傷一男嚴重　消防正調查起火原因(更新)

消防處高級救護主任袁浩章表示，合共3男1女傷者，當時身處大廈3至4樓梯間，其中1名男子情況嚴重，他頭部明顯受傷，吸入濃煙呼吸困難，其餘人士情況輕微，全部送瑪麗醫院治理。消防共派出36輛消防車、15輛救護車，184名消防救護人員，動用4條喉、4隊煙帽隊和兩個鋼梯水塔，並用無人機在外圍監察火勢。

中環干諾道中華懋大廈周六下午發生的三級火大致撲滅。消防處消防區長盧瑞生表示，下午4時24分接報，4分鐘後到場發現大廈外牆搭建棚架作維修工程，火勢快速蔓延和猛烈，波及隔離大廈，同時收到市民求助，因此在8分鐘後將火警升為三級。火勢主要集中在大廈外牆，未嚴重波及大廈內單位，下午5時46分火勢受到包圍，晚上7時受控，9時13分大致撲滅，已經成立火警調查隊調查起火原因。

中環華懋大廈棚架今午4時24分發生大火，於下午4時36分升為三級大火。消防到場灌救，至少3男1女不適送院。救援人員救出一名男子，吸入濃煙不適，起初失去知覺，其後清醒，被送往瑪麗醫院治理。其後再有一名男子被救出，清醒被送上救護車，據了解是曾被困升降機的人士。另有報案指，附近便利店內有3名成人及1及小童，以及便利店職員因濃煙被困。

據報傳出爆炸聲

由現場影片可見，火勢沿棚架向上，大廈陷入火海，濃煙升上半空，現場曾傳出爆炸聲。大量雜物由高處墮下。

運輸署表示現時上址交通繁忙，干諾道中(往上環方向)近畢打街全線封閉，呼籲駕駛人士改用其他道路。

九巴表示受火警影響，德輔道中來回方向及干諾道中西行，介乎畢打街至域多利皇后街全線封閉，附近一帶交通嚴重擠塞。九巴途經該處的巴士路線班次或會有所延誤，所有往新界西路線及港澳碼頭路線，及所有途經德輔道中東行往灣仔/九龍之路線須改道行駛，以下巴士站須臨時取消：

- 利園東街/砵甸乍街至永吉街巴士站

- 中環街市至皇后像廣場巴士站