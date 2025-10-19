中環華懋大廈三級火影片多人質疑屬AI　心水清網民直斥「睇到判斷力下降」｜網上熱話

中環 華懋大廈周六發生三級火 ，事發後有網民上載事發影片至社交平台，亦有很多人轉載。不過，生成式人工智能(AI)技術近期發展迅速，不少人看畢影片都質疑大廈起火片段屬AI生成。現象引起網民討論，有人直斥人類觀看太多AI影片「睇到判斷力下降」、「狼來了，咩都話係AI片搞掂」，更有網民歸咎於發布AI片段的人，「只能夠多謝啲係唔係都出AI片嘅人」，令他們不再輕易相信網上影片。

網民：啲AI片真係好煩好無聊

在社交平台facebook一個群組，有網民在事發十多分鐘後發布一段影片，可見大廈棚架火勢猛烈，不時有灰燼或雜物吹來，同時間前方德輔道中就繼續有巴士行走。從留言欄可見，不少留言直指片段屬虛構，「好AI吓喎」、「AI」、「好假！燒成咁一早已經封咗路啦！」隨後有網民直斥反駁有關AI的留言，「咁多人以為AI係假片，睇AI睇到判斷力下降，唔信既(嘅)人去中環索一啖煙試下囉」、「狼來了，咩都話係AI片搞掂，咩都唔會信，玩完」、「留言咩事？明明真火警都話AI，新聞都出埋線封閉喎，好可怕囉乜都話AI。」

於另一社交平台Threads，亦有網民慨嘆下午轉發起火片段時，大部分人首句回應並不是關心傷亡情況，「而係問：『AI嚟㗎？』」，坦言AI的像真度已經令人類開始懷疑一切。有人直言，「只能夠多謝啲係唔係都出AI片嘅人搞到依家個個都唔信網上啲片」、「真係好ai feel…原來網絡年代下人與人之間嘅信任不知不覺去到咁薄弱」，亦有很多人關注能否就生成式AI立法規管，如必須註明等，同時有人指出「啲AI片真係好煩好無聊，都唔知啲人整嚟做乜。」

