中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫　23歲男傷者由危殆轉為嚴重

中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場了解，而被火警波及、停泊在砵典乍街的貨車和環保斗仍停在原地。

【10月19日23:02更新】中環華懋大廈於昨午(18日)發生3級火，釀成4人受傷需要送院，其中兩人情況危殆。55歲姓林男傷者經搶救後，今午已情況穩定，至於23歲姓倪男傷者，其情況亦有所好轉，在晚上由危殆轉為嚴重。

屋宇署表示事後聯絡大廈業主、工程項目的註冊建築專業人士及註冊承建商，在火勢撲滅及取得消防處同意後，署方人員昨夜和今早聯同工程項目人員視察了大廈外圍及內部情況。屋宇署人員認為大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，但發現大廈外牆有一些鬆脫物需要即時移除，包括已損毀的竹棚架、破損的外牆玻璃，以及鬆脫的外牆批盪等。為安全起見，事故發生後，大廈業主及工程項目負責人已主動暫停有關工程，而項目的註冊建築專業人士及註冊承建商已安排展開所需的清拆工作。

▼華懋大廈發生三級火▼