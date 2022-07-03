中環街市微型藝術展逾20萬人參觀 部分展品月底遷出無得睇？

剛過去的周五，是香港特別行政區成立25周年的紀念日。市區重建局行政總監韋志成今日（3日）發表網誌表示，市建局七一假期在轄下商場和社區設施內的活動空間，舉辦多項展覽和文化活動，共有5個獲得政府認可為25周年慶祝活動，涉及約1,000萬支出。

其中一項最矚目的項目，莫過於由市建局和華懋集團在中環街市聯合舉辦的《細塑今昔 · 智建未來》微型藝術展，開幕一個月就吸引了超過20萬人次參觀。展覽共展出100件作品，涵蓋全港18區的特色景點和社區面貌，包括灣仔街巿、利東街、觀塘裕民坊和百年歷史建築中環永和號等，屬於市建局的市區更新項目；另外，一個名為《維多利亞港》的巨型展品，將上環至灣仔一帶40多幢標誌性的建築物，以1:750的模型展現，讓維港大都會景色，活現眼前。

韋志成表示，這次微型藝術展得到政府部門的肯定，獲得政府經濟貿易辦事處的贊助，將部分展現香港地標建築和獨有生活文化的作品，包括《維多利亞港》、《沙田龍舟競渡》和《蘭桂坊》等，在本月底移師至日本東京及韓國首爾作巡迴展出，向海外人士推廣香港。

「微型藝術展 2.0 」將有 40 件新作品加入

雖然部份展品在中環街市的展覽期將會提早結束，但市建局指，「微型藝術展2.0」將加入40件作品替換展出，涵蓋更多香港歷史文化、街景建築、美食元素和人情故事，當中部分作品更是從未曝光，包括微型《夕照鯉魚門》，透過藝術家一雙巧手，勾畫出香港的漁村的風貌和鄰里情懷；另一件新作品名為《秋天的童話》，更重現該同名電影中男女主角在海邊餐廳重逢的一幕，彰顯港產電影文化特色。