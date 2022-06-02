中環街市微型藝術展 香港今昔逐格睇

伯伯手持雀籠到舊式茶居嘆一盅兩件、小女孩在屋邨舊式包羅萬有玩具店找心頭好，這均是市區重建局及華懋集團合辦《細塑今昔•智建未來》微型藝術展內的展品，細緻度令瀏覽者恍如「大人國」窺秘「小人國」人民生活面貌。製作人表示，製作這些微縮作品難度極高，部分更要與現實生活的老師傅傾談觀摩，再將作品縮細還原。

展覽展出100件微縮作品，主要分為六個類別，包括小店、節日、街景、美食、建築和人物。亦有展出可代表香港18區特色展品，例如正上映《半斤八両》的北角皇都戲院、旺角花墟花店、黃大仙祠外風車檔、離島長洲搶包山。展品中不乏即將或已消失的老香港人情風貌或小店，如屋邨舊式玩具店，充滿好奇的小女孩在內裡尋寶，以鐵皮和木板搭建街邊茶檔，仍有賣菜賣布商販營業的中環街市等。

參與今次活動的藝術家或團體超過100個單位，每件作品比例合宜，由測量至製作完成費盡心思，如舊式茶居耗費3年才完成，細緻度就連茶客手上的雀籠，亦以一條條鐵線扭製而成。而「維多利亞港」展示逾40幢建築物，耗時兩年製作，展品更配合電腦動畫製成的煙花，則是全場另一焦點。

當中《蘭桂坊》是藝術家蔡璧龍、何國添的得意作，將香港著名旅遊及消遣景點縮細還原。至於盂蘭勝會神功戲棚，則是何國添的作品。戲棚內除有大批民眾，亦有兩名大老倌同台演出，何國添說，他幾乎每做一個新模型就會學多一樣手藝，戲棚的棚架和大老倌頭飾戲服都須向專業製作師傅請教，再仿製微型版本。

《細塑今昔·智建未來》微型藝術展，於即日(2日)起至7月16日在中環街市展出，行政長官林鄭月娥等昨日主席開幕禮。