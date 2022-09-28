中環觀塘測試自動交通執法系統  僅識別車牌無人面辨識功能 (附安裝地點)

運輸署表示，正與警方合作在中環皇后大道中及觀塘開源道的兩個路段，測試自動交通執法系統。借助感知及人工智能等技術發展，政府希望應用這些技術進行自動交通執法，加強對違例司機的阻嚇，以減少道路擠塞。自動交通執法系統旨在辨識及記錄常見於路旁的交通違例事項，例如車輛在設有不准停車限制的路段違例停車或上落客貨等會引致交通擠塞的違例行為。自動交通執法系統測試工作預計在6個月內完成，讓安裝在路邊的系統在技術上滿足執法方面的需要。運輸署會適時與警方檢討系統的成效，並探討自動交通執法的未來路向。運輸署提醒司機切記要遵守交通規例，不可在設有停車限制區的路段停車或上落客貨。

系統無人面辨識功能 無偵測到違例會即時刪片

系統會嚴格遵守《個人資料(私隱)條例》的要求。攝影機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，系統沒有人面辨識功能，只能識別車牌。若系統沒有偵測到任何違例事項，相關的影像片段會即時在現場的電腦設備內刪除，只有記錄到違例事項的片段才會輸出。所有收集的數據會加密處理。系統包括在相關路段合適燈柱上安裝監察交通情況的閉路電視攝影機和相關的設備。系統透過視頻分析、人工智能及自動車牌識別技術實時分析車輛動態、識別交通違例情況及記錄有關的路邊交通違法行為和違例車輛的車牌號碼。在測試期間，系統採集的視頻和數據將用於系統的學習及測試，以優化系統的設置及評估系統的功效。