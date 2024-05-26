中環躁夫揮刀斬妻女 妻身中多刀兼斷指 幼女圖制止同受傷 (更新)

中環發生斬人案。今日(26日)凌晨近5時，警方接報，指卑利街72號一個單位有人爭執，期間一名年約50歲的男子揮刀斬向妻子，妻子身中多刀，全身包括頸、背、手均多處受傷，據悉手指亦被斬斷。年約10多歲的幼女嘗試制止時亦被波及，頭部、手部和背部受傷。群社會服務處總幹事黃萬成表示，處方已向所有住戶說明有關事件，並作出安撫，如有需要會提供協助。此外，由於事件導致大廈及街道染有血跡，因此處方在現場解封後安排了清洗工作，並已於下午1時完成。

【19:09更新】

樂群社會服務處總幹事黃萬成接受《am730》訪問指，處方在警方解封現場後已立即安排人手清潔大廈公共走廊的血跡及安撫同一大廈往戶。他又指，已成功即時聯絡涉事家庭親友，暫時照顧在事件中沒有受傷的10多歲長女；而處方亦會探望受傷的母女，了解她們的需要；並在她們出院後提供家居清潔服務。

丈夫能否繼續同住 視母女意願

至於未來拖襲的丈夫能否繼續與3母女同住，黃萬成表示，要看3母女的意願；即使她們願意繼續同住，樂群社會服務處亦會向社會福利署跟徵求意見；反之3母女想退租，處方亦會接受並協助她們進行相關手續。黃萬成表示對事件感到難過，希望涉事家庭可渡過事件。