中環酒吧群組確診增近倍 最少二人走兩場 筲箕灣太古現隱形傳播鏈

中環兩間酒吧新冠肺炎感染群組持續擴大，分別增至23宗和22宗確診，其中兩人同一晚先後光顧兩間酒吧，即兩店當日共43人確診。當局相信，兩人是在當晚消遣時受感染，又指兩間酒吧通風系統欠佳、鮮風量不足。另外，鰂魚涌再多4宗懷疑帶Omicron BA.2.12.1的個案，其中一家三口所住大廈早前也有相關病毒的個案，當局認為，筲箕灣和太古城一帶有隱形患者導致傳播。

本港昨增275宗確診，包括48宗輸入個案。位於荷李活道的酒吧The Iron Fairies昨多11名顧客確診，累計22名本月21日深夜的客人染疫。當局調查發現，兩名分別30和29歲的男顧客，晚上10時45分在場逗留約半小時後，轉到同晚亦有爆發的德己立街酒吧Zentral。連同兩名轉場的確診顧客，Zentral昨多8名客人染疫，該店群組累計23宗個案。

當日「走兩場」的30歲男子上周四(26日)病發，其同行29歲男友人則沒有病徵，他們病毒CT值均大於25，即病毒量不高。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，雖當日只有他們去過兩間酒吧，但暫無證據顯示兩人屬超級傳播者，正繼續調查兩個群組源頭。

當局在The Iron Fairies採集的31個環境樣本均呈陰性，檢查通風系統後初步顯示鮮風量不足、換氣量或不足，政府稍後會跟進。歐家榮續指，當晚幾乎所有人均除口罩「飲嘢」和跳舞等，認為現場擠逼導致人與人接觸緊密，繼而出現傳播。

酒吧DJ打碟疑違例 業界籲澄清法規

網上片段顯示，Zentral爆疫當晚疑有無戴口罩的唱片騎師(DJ)播歌，部分台下觀眾亦沒有戴口罩。現行防疫法例規定，酒吧和酒館不得有現場表演。蘭桂坊協會總監張素媚指，現時法例未有列明禁止打碟或播音樂，認為有同業因不清楚而忽略。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁質疑，顧客或會在座位旁隨音樂起舞，盼政府清晰界定哪類跳舞才屬違例。歐家榮重申，酒吧復業要遵守相關防疫的規定，至於是否要實施額外措施，他相信有關部門會因應群組再決定。