中環酒吧群組確診增近倍 最少二人走兩場 筲箕灣太古現隱形傳播鏈

中環兩間酒吧新冠肺炎感染群組持續擴大，分別增至23宗和22宗確診，其中兩人同一晚先後光顧兩間酒吧，即兩店當日共43人確診。當局相信，兩人是在當晚消遣時受感染，又指兩間酒吧通風系統欠佳、鮮風量不足。另外，鰂魚涌再多4宗懷疑帶Omicron BA.2.12.1的個案，其中一家三口所住大廈早前也有相關病毒的個案，當局認為，筲箕灣和太古城一帶有隱形患者導致傳播。
本港昨增275宗確診，包括48宗輸入個案。位於荷李活道的酒吧The Iron Fairies昨多11名顧客確診，累計22名本月21日深夜的客人染疫。當局調查發現，兩名分別30和29歲的男顧客，晚上10時45分在場逗留約半小時後，轉到同晚亦有爆發的德己立街酒吧Zentral。連同兩名轉場的確診顧客，Zentral昨多8名客人染疫，該店群組累計23宗個案。
當日「走兩場」的30歲男子上周四(26日)病發，其同行29歲男友人則沒有病徵，他們病毒CT值均大於25，即病毒量不高。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，雖當日只有他們去過兩間酒吧，但暫無證據顯示兩人屬超級傳播者，正繼續調查兩個群組源頭。
當局在The Iron Fairies採集的31個環境樣本均呈陰性，檢查通風系統後初步顯示鮮風量不足、換氣量或不足，政府稍後會跟進。歐家榮續指，當晚幾乎所有人均除口罩「飲嘢」和跳舞等，認為現場擠逼導致人與人接觸緊密，繼而出現傳播。
酒吧DJ打碟疑違例 業界籲澄清法規
網上片段顯示，Zentral爆疫當晚疑有無戴口罩的唱片騎師(DJ)播歌，部分台下觀眾亦沒有戴口罩。現行防疫法例規定，酒吧和酒館不得有現場表演。蘭桂坊協會總監張素媚指，現時法例未有列明禁止打碟或播音樂，認為有同業因不清楚而忽略。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁質疑，顧客或會在座位旁隨音樂起舞，盼政府清晰界定哪類跳舞才屬違例。歐家榮重申，酒吧復業要遵守相關防疫的規定，至於是否要實施額外措施，他相信有關部門會因應群組再決定。
促有病徵者盡快檢測
由檢疫酒店傳入的Omicron BA.2.12.1分支，疑續在社區傳播，鰂魚涌康景花園C座多一家三口染疫，他們未有到過太古城中心麥當勞，但該群組有3名患者居同廈不同層、不同座向，歐家榮不排除兩戶出入大廈時受感染。昨另有一宗個案涉及居太古城高山台廬山閣的51歲男子，當局強調這4宗懷疑個案正待全基因分析確認結果，又指筲箕灣及太古城一帶在過去一周有隱形患者出沒，呼籲有病徵市民盡快檢測。
太古城麥當勞群組一名患者居太古城鄱陽閣，同座一名學生在鰂魚涌德思齊加拿大國際學校引發的校內傳播，群組再多3人，包括兩名來自有爆發班別的學生，以及其中一人的同校不同班妹妹。元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學一名染疫籃球教練為Zentral顧客，該校上周二(24日)下午籃球訓練班多一名學生確診，累計5班8名學生感染。九龍塘羅福道國際英文幼稚園多一名上午校學生感染，他並非來自早前有個案的4個班別，上周五(27日)最後一次回校。連同上述個案，當局自上周五下午至昨早共接獲45宗學校個案，其中14間錄得最少2宗個案。