中環酒店誤殺案｜40歲男子倒斃房內 警拘兩人檢少量毒品 （更新）

中環一間酒店發生謀殺案，一名男子雙腳被綑綁倒斃在房內，警方不排除涉及性虐待，拘捕一名美籍漢。(資料圖片)

【18:30更新】警方正調查今日（30日）在中區發生的一宗誤殺案，案中一名40歲本地男子死亡。警方凌晨1時27分接獲荷李活道一酒店職員報案，指發現一名40歲男子昏迷倒臥在上址房間。

警員趕赴現場，發現該名40歲男子昏迷倒臥於浴室內。他沒有表面傷痕，現場被證實死亡。警方在現場檢獲少量懷疑毒品，懷疑與案有關。

警方於上址拘捕一名38歲外籍男子，懷疑與案件有關，涉嫌誤殺。警方其後再於香港仔拘捕一名44歲本地男子，懷疑與案件有關，涉嫌誤殺。兩名被捕人現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。中區警區重案組正積極調查案件

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【08:30更新】中環一間酒店發生謀殺案。一名中年男子被發現倒斃房內，雙腳更被床單綑綁，疑涉及性虐行為，警方拘捕一名涉案的美籍男子，他黑布蒙頭帶返警署調查。案件列作「謀殺」案處理，警方正追尋另一名涉案男子下落。

現場是荷李活道53至55號一間酒店，有職員今日(30日)凌晨發現兩名男住客提早離開，遂上前了解並提醒兩人必須辦理退房手續，期間一名20餘歲男子匆忙離開，剩下一名美籍男子在場。該名美籍男子向職員透露，尚有一名同住男子在房間內暈倒。

救援人員接報到場，發現該名男子已死去約4小時。現場消息指，死者衣著整齊，無表面傷痕，但雙腳被床單綑綁，屍體似被移動過。該名美籍男子在查問下指死者暈倒，惟警方相信案件別有內情，不排除涉及性虐行為，即場將該名美籍男子其拘捕。他被黑布蒙頭帶返警署調查，案件列作「謀殺」案處理，正追尋另一名涉案男子下落。