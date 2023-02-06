中環集會案｜兩男認暴動罪　劉頴匡被控2罪存檔法庭不予起訴

已解散的「民間集會團隊」2020年初在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，途中被警方腰斬並爆發衝突事件，團隊前發言人劉頴匡事後被控煽惑他人參與非法集結等共兩罪，另有4人被控暴動罪等。案件今日(6日)於區域法院開審，其中2人承認共3罪；劉頴匡及另一人所面對共3罪獲准存檔法庭，不予起訴；其餘被告則否認餘下控罪。法官張潔宜押後案件至明天續審，期間認罪被告須還押看管。

被告陳國榮(36歲，運輸工人)今日各承認1項暴動罪及有意圖而傷人罪；被告黃家熙(21歲，學生)承認1項暴動罪。其餘今日應訊的被告為劉頴匡(29歲)、李旭熙(22歲，學生)、及楊晧泓(22歲，無業)。

劉被控1項煽惑他人參與非法集結罪及1項拒絕服從警務人員命令罪。李、陳、楊及黃則分別被2項暴動罪、1項有意圖而傷人罪及1項串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。