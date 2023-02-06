中環集會案｜兩男認暴動罪　劉頴匡被控2罪存檔法庭不予起訴

已解散的「民間集會團隊」2020年初在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，途中被警方腰斬並爆發衝突事件，團隊前發言人劉頴匡事後被控煽惑他人參與非法集結等共兩罪，另有4人被控暴動罪等。案件今日(6日)於區域法院開審，其中2人承認共3罪；劉頴匡及另一人所面對共3罪獲准存檔法庭，不予起訴；其餘被告則否認餘下控罪。法官張潔宜押後案件至明天續審，期間認罪被告須還押看管。
被告陳國榮(36歲，運輸工人)今日各承認1項暴動罪及有意圖而傷人罪；被告黃家熙(21歲，學生)承認1項暴動罪。其餘今日應訊的被告為劉頴匡(29歲)、李旭熙(22歲，學生)、及楊晧泓(22歲，無業)。
劉被控1項煽惑他人參與非法集結罪及1項拒絕服從警務人員命令罪。李、陳、楊及黃則分別被2項暴動罪、1項有意圖而傷人罪及1項串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。
辯方求情：黃本性善良 本案與其人格不符
辯方為黃求情指，他自小父母離異，其後與其父親同住，父親曾患有中風，黃需要照顧其起居飲食，而且在2013年起，黃被診斷為有限智能，即其平均智力屬較低範圍，他事發後亦曾被判斷患上創傷後壓力症及適應性障礙，需要服食精神科藥物，另有多名師長、朋友及社工亦為被告撰寫多封求情信，望法庭給予黃一次機會。辯方續指，黃現時為應屆文憑試考生，將繼續努力讀書，在服刑時希望能改善英文水平，考取社會服務的大學課程，加上他案發時只有17歲，在本案中沒有進行襲擊行為，沒有隨身武器，參與程度較低，受社會的氣氛及朋友慫恿後才干犯本案，冀法庭考慮其本性善良，及本案與其人格不符下，為被告索取背景及勞教中心報告。
法官表示，干犯暴動罪屬嚴重罪行，有鑑於勞教中心的羈押時間較短，未能反映控罪的嚴重性，拒絕辯方相關要求，並押後黃的判刑至本案審訊結束後，才作處理。