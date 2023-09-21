熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-21 18:04:50

中環集會案｜3男就暴動及串謀傷人等罪 分別判囚40至58個月

分享：

（資料圖片）

2020119日有人在中環遮打花園舉行集會，期間執法人員與示威者發生衝突，有人包圍及用武器襲擊執法人員，多人被捕。當中有兩名男子分別否認暴動及串謀傷人等罪，經審訊後被裁定暴動罪成。該兩人於今午（21日）連同早前已承認暴動罪的男生一同於區域法院接受判刑。

法官：針對執法人員增加案件嚴重性

法官張潔宜判處3人分別監禁4058個月。法官指雖然案件並不涉及「私了」，但示威者是針對事主的執法人員身份襲擊，故增加案件嚴重性。控罪指首兩名被告分別於2020119日在中環遮打花園及長江集團中心參與暴動，並意圖使4名執法人員及1名身份不詳人士身體受嚴重傷害而串謀非法及惡意傷害他們。黃則被控於同日同地在長江集團中心參與暴動。「民間集會團隊」前發言人劉頴匡原本亦為本案被告之一，並被控煽惑他人參與非法集結及拒絕服從警務人員命令共兩罪，但於案件開審前獲不提證供起訴。

Ad Block

3名男被告分別為李旭熙（23歲，學生）、陳國榮（37歲，運輸工人）及黃家熙（21歲，學生）。李及陳均否認在長江中心發生的暴動罪，但在審訊下被裁定罪成。兩人同時否認在該處發生的串謀傷人罪，但被裁定罪名不成立；陳另外承認在遮打花園發生的暴動及串謀傷人罪，黃則承認在長江中心發生的暴動罪。

法官考慮被告年輕無案底等因素判刑

涉及1罪的李，法官在考慮到其年輕及沒有案底等因素後，判監58個月；涉及3罪的陳，在考慮他承認部份控罪及審訊時同意部份案情，最終判監57個月；涉及1罪的黃，在法官考慮年輕及認罪等因素後判監40個月。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受