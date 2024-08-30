中環「一樂燒鵝」加租15%續租 老闆娘曾稱：執笠無得賴人哋北上

「北上消費潮」嚴重打擊本港餐飲業，近年亦有多間食肆倒閉，不過，部分具口碑的食肆反而「愈做愈好」。中環馳名燒鵝專門店「一樂燒鵝」，日前加租15%續租，其老闆娘也曾發表霸氣言論，稱「執笠無得賴人哋北上」、「生意差就應該要檢討下自己」等。

消息又指，該舖舊租金每月約13.8萬元，由2020年10月至2024年12月，即原本今年年底才到期，現提價約15%續租。

據市場消息透露，「一樂燒鵝」所在的中環士丹利街34至38號金禾大廈地下1號舖，剛以月租約16萬元續租。以面積約1,050平方呎計算，呎租約152元。

一樂燒鵝連續6年獲米芝蓮一星

中環「一樂燒鵝」開業多年，並連續6年拿到米芝蓮的一星，生意最好的日子，一天賣出160隻燒鵝。由2020年10月至2024年12月，每月租金約13.8萬元。

老闆娘曾稱「執笠無得賴人哋北上」

有本地傳媒今年5月訪問「一樂燒鵝」老闆娘，她曾指出，在結業潮下，商戶不能「咩都賴市道差、租貴。你話市道唔好，咁我哋舖又排晒隊？我哋一樣租貴人工貴」。

她認為，結業並不能全面歸咎於港人北上，而非怨天尤人，「執笠無得賴人哋北上，點解有啲人做到，有啲人做唔到，應該要檢討下自己」。