中環「繼往創未來」展覽大量互動裝置 大量互動打卡位

發展局及規劃署於中環愛丁堡廣場展城館舉辦的「繼往創未來」展覽昨日（5日）開幕，展區分為户外和室外部分，設「大未來歷棋」、「回顧與展望」、「創建香港新未來」及「建島未來」四個展區。當中「大未來歷棋」設於室外，並24小時全天候開放。

「大未來歷棋」地面是一個大型棋盤布局，結合二維碼及AR互動，掃瞄二維碼，可以瞬間置身於富士山或東方明珠塔等景點，並有12個實體裝置包括高3.5米的港珠澳大橋、高3.3米的門廊Gateway等，晚上有燈光效果。

其餘3個展區設於室內，當中「回顧與展望」展區270度環迴屏幕播放回歸至今的香港歷史畫面；「建島未來」展區以模擬城市規劃遊戲，讓參觀者嘗試規劃「明日大嶼」，如商業區或住宅區的比例。「創建香港新未來」配合動態追蹤的互動裝置，參觀者在大型地圖行走時，能實時在牆上顯示有關本港未來重要規劃及基建項目的短片。

主持開幕禮的財政司長陳茂波表示，要維持香港競爭力、改善市民生活質素，妥善的規劃、充足的土地供應，以及適切的基建配套是必不可少，當局會加強統籌，壓縮發展所需時間，開發更多土地，以滿足香港需要。

展期為7月6日至11月30日，免費開放予市民參觀，無須預約，團體只需入場前於大堂登記。展覽期間亦會舉辦一系列工作坊及活動供市民參與。