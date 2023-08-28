中秋前後推夜間活動 李家超盼推展至新年

特首李家超昨舉行第二場《施政報告》地區諮詢會，有出席市民關注夜經濟發展，他總結時透露中秋節前後將分階段推出一系列夜間活動，盼把活動一直推展至跨越新年。至於零售業界提出人手不足以延長營業時間的問題，李家超承認短期內的確有勞工短缺問題，但相信商界或不同人士都有創新意念，「香港人一向都好有韌力，好能夠處理不同挑戰所帶來嘅困難。」
會上亦有人關注股市等金融貿易議題，李家超表示財政司長陳茂波將成立小組，研究如何增加本港股票市場流動性，盼小組能在《施政報告》發表前向他提供意見。就有聲音要求降低股票印花稅，李家超相信小組會研究不同可能性，其間亦會考慮不同意見。
籲各界寫信「拍拍膊頭」向官致謝
黃大仙民政事務專員黃智華下月赴京進修一年，日前獲當區地區人士大排筵席歡送一事引起社會譁然。李家超昨主動談及事件指，地區人士設宴歡送本意是好，但相信各界已就引起的負面觀感吸取教訓，又稱黃智華已表示歉意。他建議日後各界可用更簡單、直接的方法鼓勵和感謝官員，包括寫信、電郵、見面時「拍拍膊頭」等。
翻查資料，黃智華日前透過民政事務總署社交網站發帖，表示「非常感激大家為我餞行，盛情美意令我受寵若驚」，並稱就事件引來關注特別是觀感問題表達歉意。李家超昨並稱，不少主禮活動會同時邀請多名司局長出席，他認為應與時並進改變模式，盼藉此機會建立新共識，呼籲舉辦組織不要再著眼於有多少名司局長出席，強調只要有政府官員出席，便代表政府的支持。