中秋前後推夜間活動 李家超盼推展至新年

特首李家超昨舉行第二場《施政報告》地區諮詢會，有出席市民關注夜經濟發展，他總結時透露中秋節前後將分階段推出一系列夜間活動，盼把活動一直推展至跨越新年。至於零售業界提出人手不足以延長營業時間的問題，李家超承認短期內的確有勞工短缺問題，但相信商界或不同人士都有創新意念，「香港人一向都好有韌力，好能夠處理不同挑戰所帶來嘅困難。」

會上亦有人關注股市等金融貿易議題，李家超表示財政司長陳茂波將成立小組，研究如何增加本港股票市場流動性，盼小組能在《施政報告》發表前向他提供意見。就有聲音要求降低股票印花稅，李家超相信小組會研究不同可能性，其間亦會考慮不同意見。