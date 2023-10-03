中秋國慶海濱夜市大收旺場 業界商戶促恆常化加強配套吸旅客

香港中秋國慶假期完結，於9月30日錄39.4萬人次入境、54.5萬人次出境，出境人次創疫情以來新高；而國慶日當天則有51.3萬人次入境及40.6萬人次出境。旅遊促進會總幹事崔定邦預計，內地國慶黃金周假期(10月1日至7日)內地訪港旅客人數超過一百萬，惟仍未返回2018年時的水平；旅遊業界及有立法會議員同時建議當局，夜市措施應該長時間維持，並多加宣傳。另外，包括灣仔市集「海濱藝遊坊」的地區夜市至昨晚已是最後一夜開放，整體人流氣氛不俗，晚上更需排隊45分鐘方可進場，商戶生意普遍較預期好，亦有市民支持夜市恆常化。

本港疫後復常的首個十一黃金周，平均每天有約30萬人次香港居民經陸路出境，多於內地訪港旅客約一倍；上周五至周日，3天入境的內地訪客約45.9萬人次，比較「五一」首三天只是多約百分之二，即平均每天只多約二千人次，只是達疫情前約六成水平。 崔定邦指出，「出境比入境多」情況原因之一，是港元匯率令旅客覺得來香港消費很高，而留在內地消費就划算很多；且國內遊開發很強勁，十分興旺。而面對國內遊的趨勢以及亞洲市場其他城市帶來的競爭，每日仍有十多萬旅客來港，整體訪港數字其實不錯。他又指，本港目前吸引旅客的措施並不足夠，除了夜市需長期舉行外，政府亦應該推廣深度遊的行程，並透過小紅書及網紅在內地宣傳；香港旅遊業議會則可透過舉辦比賽以鼓勵本港旅行社設計一些深度遊的行程，以切合內地旅客的需要。 旅遊界立法會議員姚柏良就認為，在海濱辦市集及活動肯定能提升吸引力，當本地有了市面氣氛後，便能吸引旅客到訪。他續指，今次的市集未有太多宣傳，也未有引導旅客如何到市集。因此，若將來要向遊客「推銷」市集，可考慮設計不同旅遊路線吸引旅客，例如乘搭天星小輪後再逛市集。他亦表示，現時世界不少海濱城市都會將一些「沿水」的地方結合商業元素，反觀本地海濱則以康樂休閒為主，認為這種模式應該有轉變，結合商業元素，令海濱活躍起來。

市集商戶生意較預期佳 灣仔市集「海濱藝遊坊」昨最後一夜，出售手作曲奇、奶茶商戶許先生表示，生意較預期好，「可能天氣熱曲奇餅無咁好賣」，除曲奇餅外，飲品和椰皇都成功售罄，活動6日共賣出2,000個椰皇、200支手作奶茶。許先生提到，國慶當日黃金時間無法營業，變相沒了半日生意，但煙花後人流明顯變多。被問到未來應否繼續舉辦夜市活動，他稱，若政府想發展夜經濟，夜市活動恆常化是必須的。他又指有興趣繼續參加，並相信若租金和電費更便宜，一定會有更多商戶響應。許先生同時建議，未來應容許商戶在不同地區的夜市擺檔，「今次做灣仔，下次做觀塘」，好讓產品更多元和具新鮮感。 熟食檔銷情亦不俗，商戶張先生表示，活動第二和第三日的人流較想像中好，即使未到晚上7至9時的黃金時段，仍不時有客人。「原本預期煙花嗰日最多人，但是事與願違」，他預期，每日會接待5至6千人流，當中第二和第三日人流有過之而無不及，但國慶當日因煙花安排而稍微遜色。他提到，燒賣魚蛋非常好賣，而羊肉串更賣出全部800支存貨。此外，張先生支持把活動恆常化，「咁多休憩用地只係攞嚟跑步睇景其實好浪費」，他認為夜市有助帶旺人流，猶如過去的廟街。 除了商戶支持活動恆常化，市民對夜市的反應亦非常好。食完下午茶後到場的任小朋友表示，疫情3年間沒有相似活動，現有市集供人食完飯後行下，都很不錯的。她又提到，活動有演唱會表演，現場氣氛不錯；如未來再有夜市，都會到場支持，「個活動幾好玩，又可以帶動經濟！」