中秋國慶長假 料3萬內地團客訪港 李家超︰文體旅局會做好統籌

周五中秋加上下周日國慶假，料大批市民外出活動，以懷舊香港為主題的嘉年華灣仔海濱藝遊坊於今晚開幕；九巴響應夜繽紛活動，指定通宵路線推出75折優惠，大部分適用於中秋及國慶長假。另外，旅監局前日透露，業界提供的最新資料，預計國慶黃金周有約720個內地旅行團訪港，涉及約3萬入境旅客人次。行政長官李家超昨稱，文化體育及旅遊局會統籌各方面工作，留意每日情況，即時應對。

疫後復常首個國慶日，不少大型活動復辦，當中國慶煙花停辦4年，今年再在維港上空綻放，預計數以十萬計人在兩岸觀賞。有內地旅客指，維港煙花對他們有一定吸引力。而大坑舞火龍亦在中秋期間上演。今年亦有新節目，有機構在國慶前的中秋節(29日)及中秋翌日(30日)晚上8時15分至8時45分，在維港上空上演大型無人機編隊表演。李家超昨出席行政會議前指，相信國慶黃金周會有大量旅客來港，文體旅局已統籌各方面的準備工作，包括會留意每日旅遊人士增多出現不同情況，即時應對。在交通及口岸方面，會有針對措施及加派人手。他又稱，知悉業界也自發在不同方面配合，包括景點提升、資訊發放、酒店交通方面的準備，也非常積極，差不多總動員協助。他表示，本港會有一個歡樂的國慶黃金周，讓本地居民參與，旅客也有多姿多彩活動。而「香港夜繽紛」亦會透過此機會讓大家體驗香港的夜間魅力。

