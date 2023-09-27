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2023-09-27 04:30:27
日報

中秋國慶長假 料3萬內地團客訪港 李家超︰文體旅局會做好統籌

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灣仔海濱藝遊坊

灣仔海濱藝遊坊今晚開幕。(鍾式明攝)

周五中秋加上下周日國慶假，料大批市民外出活動，以懷舊香港為主題的嘉年華灣仔海濱藝遊坊於今晚開幕；九巴響應夜繽紛活動，指定通宵路線推出75折優惠，大部分適用於中秋及國慶長假。另外，旅監局前日透露，業界提供的最新資料，預計國慶黃金周有約720個內地旅行團訪港，涉及約3萬入境旅客人次。行政長官李家超昨稱，文化體育及旅遊局會統籌各方面工作，留意每日情況，即時應對。

疫後復常首個國慶日，不少大型活動復辦，當中國慶煙花停辦4年，今年再在維港上空綻放，預計數以十萬計人在兩岸觀賞。有內地旅客指，維港煙花對他們有一定吸引力。而大坑舞火龍亦在中秋期間上演。今年亦有新節目，有機構在國慶前的中秋節(29日)及中秋翌日(30日)晚上8時15分至8時45分，在維港上空上演大型無人機編隊表演。李家超昨出席行政會議前指，相信國慶黃金周會有大量旅客來港，文體旅局已統籌各方面的準備工作，包括會留意每日旅遊人士增多出現不同情況，即時應對。在交通及口岸方面，會有針對措施及加派人手。他又稱，知悉業界也自發在不同方面配合，包括景點提升、資訊發放、酒店交通方面的準備，也非常積極，差不多總動員協助。他表示，本港會有一個歡樂的國慶黃金周，讓本地居民參與，旅客也有多姿多彩活動。而「香港夜繽紛」亦會透過此機會讓大家體驗香港的夜間魅力。
 

李家超

李家超

九巴指定通宵路線推七五折優惠

九巴昨亦宣布，政府推出「香港夜繽紛」一系列夜間活動，其中觀塘、灣仔海濱及蘭桂坊一帶都會有不同節目，包括市集、音樂會及街頭文化表演等。為鼓勵更多市民參與，九巴將於9至11月的特定日子，為指定通宵路線推出七五折優惠，當中11條僅適用於今日(27日)至下周一(10月2日)晚上，包括N121線牛頭角至中環(港澳碼頭)，N680錦英苑至中環(港澳碼頭)等，另外3條適用於中秋及國慶長假外，在10及11日部分指定日子亦提供優惠。

西九延長開放

西九管理局亦宣布黃金周特別開放安排，其中香港故宮文化博物館將取消周二(10月3日)休館，於周五(29日)至10月3日(周二)期間(除10月1日外），一律由早上10時開放至晚上8時。M+亦取消周一休館的安排，於10月2日(周一)開館，並延長9月30日(星期六)的開放時間至晚上8時。  

管理局料黃金周期間，特別是10.1煙花匯演時，將有大批人往西九。管理局將視乎情況，配合警方在西九實施人潮管理措施及特別交通安排。而西九各博物館及表演藝術場地的開放時間或會進一步調整，具體細節將會適時公布。

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