中秋夜維港無人機展月餅圖案 大坑舞火龍伸至銅鑼灣道

下星期便是中秋節，大坑今年繼續有一連3晚的傳統舞火龍活動，並會把範圍從浣紗街伸延至銅鑼灣道，以及增加定點表演區，附近的維多利亞公園更會現場直播。另外，旅發局在下周二中秋節正日會在灣仔海濱舉行中秋主題的無人機表演，展示玉兔、月餅和火龍等圖案。

屬於國家級非物質文化遺產的大坑舞火龍，將於下周一至三，即農曆八月十四「迎月」至八月十六「追月」在浣沙街一帶上演，中秋節正日的八月十五(17日)晚上10時半後更會移至維園舉行。