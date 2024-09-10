中秋夜維港無人機展月餅圖案 大坑舞火龍伸至銅鑼灣道

下星期便是中秋節，大坑今年繼續有一連3晚的傳統舞火龍活動，並會把範圍從浣紗街伸延至銅鑼灣道，以及增加定點表演區，附近的維多利亞公園更會現場直播。另外，旅發局在下周二中秋節正日會在灣仔海濱舉行中秋主題的無人機表演，展示玉兔、月餅和火龍等圖案。
屬於國家級非物質文化遺產的大坑舞火龍，將於下周一至三，即農曆八月十四「迎月」至八月十六「追月」在浣沙街一帶上演，中秋節正日的八月十五(17日)晚上10時半後更會移至維園舉行。
摩頓臺設巨型明月發光裝置
旅發局表示，今年的舞火龍將會擴大表演範圍至銅鑼灣道和增加定點表演區，其間會有約100名小朋友參與舞動由約1萬顆LED燈點亮的小火龍，與百年經典火龍一同亮相。同時，維園會一連三晚現場直播舞火龍過程，區內摩頓臺臨時公園附近亦會設置一個直徑4米的巨型明月發光裝置。
舞火龍活動舉行期間，旅發局會在大坑一帶加設多個節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及LED發光中秋花牌，供市民和旅客「打卡」留念。兩輛電車亦已披上相關的全車身廣告，配以發光的火龍穿梭港島各處，而中環半山扶手電梯、港鐵站電子屏幕、旅發局機場及九龍旅客諮詢中心等旅客熱點，同樣換上火龍主題，希望煥發全城中秋氣氛。
另外，旅發局在中秋節當晚會首次在灣仔海濱舉行中秋主題無人機表演，屆時會在維多利亞港上空展示玉兔和月餅、傳統兔子燈籠，以及閃耀龍珠與火龍等圖案。