中秋火龍迎月 今夜躍維園 餐飲業界望過節生意不遜往年

今日是農曆八月十五中秋節正日，一連3晚的大坑舞火龍已在迎月夜開鑼，今晚更將按傳統「飛躍」到維園，薄扶林村和香港仔等地今晚同樣有傳統的舞火龍巡遊；另灣仔海濱今晚8時會舉行中秋節無人機表演。不少家庭亦會趁中秋歡聚過節，有飲食業界稱，過去周末整體營業額比去年同期少一成，今日訂座率則尚算理想，期望情況能與去年相若。另外，當局表示，今年首8個月已錄得逾2,950萬訪港旅客人次，形容成績令人鼓舞。

賞月是中秋節的主要活動，天文台預告今日下午5時58分月出、晚上11時57分月上中天，月亮近午夜升到最高點時，若天氣許可便可觀賞到又圓又大的超級月亮。全港最大規模的舞火龍活動昨晚7時半已在大坑掀起序幕，火龍在大坑浣紗街等區內街道穿梭，並首度延伸至對開的銅鑼灣道及增設定點表演區，以及加入約百名小朋友舞動LED小火龍，今晚更會按傳統在晚上10時半「衝出」大坑到維多利亞公園巡遊。同時，灣仔海濱晚上8時會舉行有1,000架無人機參與的表演，展示玉兔、月餅等圖案。

除大坑外，薄扶林村和香港仔今晚也有中秋火龍盛會。薄扶林村的活動將於晚上6時半開始，約120位義工和村民舞動由禾草和竹枝紮作而成的火龍，在薄扶林村大街小巷和華富邨一帶巡遊；香港仔的活動則在晚上8時開始，火龍將穿插香港仔區內街道巡遊表演。

餐飲業界對於中秋節市道抱有期望。香港餐務管理協會主席梁振華表示，過去周末有不少市民提早外出食飯做節，惟受經濟環境欠佳影響，整體入座率和營業額比去年同期減少一成至一成半，又指業界因市道差而不敢加價。他指，今日業界的訂座率尚算理想，期望比過去周末的市況更好、與去年中秋節相若。

另外，本港多區都有綵燈晚會及節慶活動，為方便市民和旅客慶祝中秋，港鐵的本地鐵路綫和部分輕鐵綫今晚將提供通宵服務，運輸署提醒東鐵綫來往羅湖站及落馬洲站的服務只會維持正常時間，又預計中秋節前後會有大量跨境乘客經各陸路管制站往返內地或澳門，呼籲旅客及早規劃行程。電車和山頂纜車今晚將延長服務時間，城巴和九巴亦分別增辦1條和2條特別路線。