中秋節｜天文台建議到較空曠地方賞月　康文署籲勿煲蠟或放孔明燈

是日中秋節，環境保護署表示，籠罩本港的霧霾或影響市民今晚欣賞月色。香港天文台預測，今晚大致多雲，建議市民到較空曠地方賞月。另外，康文署呼籲市民，中秋期間切勿煲蠟、拋擲螢光棒到樹上或放孔明燈，同時遵守限聚令及佩戴口罩。

康文署再次呼籲市民，中秋期間切勿煲蠟、拋擲螢光棒到樹上或放孔明燈。署方稱，市民若在康文署轄下場地，包括公園及泳灘亂拋垃圾可被罰款1,500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

署方又呼籲市民在中秋節假日期間到該署轄下場地時，必須遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，以減低病毒在社區傳播的風險。