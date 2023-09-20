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2023-09-20 13:39:27

中秋節2023｜海關拘捕3人涉網上售賣冒牌月餅　檢獲49盒月餅

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中秋節2023｜海關拘捕3人涉網上售賣冒牌月餅　檢獲49盒月餅

中秋節2023｜海關拘捕3人涉網上售賣冒牌月餅　檢獲49盒月餅

中秋節臨近，海關早前接獲商標持有人舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，在本月14日起展開特別執法行動，鎖定多個可疑網上平台帳戶，僑裝顧客試買，搗破2個網上平台帳戶，拘捕1男2女，年齡介乎28至41歲，案件仍在調查中，被捕人獲准保釋。海關搜查1個旺角商廈單位及1個慈雲山住宅單位，檢獲49盒月餅，估計市值1.6萬元。

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案件涉及半島酒店和美心的懷疑冒牌月餅

案件發現的懷疑冒牌月餅涉及半島酒店和美心的月餅，仍在調查貨物來源，相信流出市面的月餅不多。半島酒店月餅方面，海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯指，懷疑假貨主要抄襲了正貨的包裝盒設計以及註冊商標，形容外觀上有8成相似度，但細心留意一些特徵明顯不同。當中正貨最佳食用日期是指定日期2023年10月9日，但懷疑假貨最佳食用日期有不同日子。

而正貨包裝盒底部有二維碼鐳射貼紙作驗證用途，上面有一個獨有編號，不會重複。而懷疑假貨盒上亦有貼紙，但很多是重複編號，顧客掃瞄二維碼後，會連結至偽造網站，當揀選「開始驗證」後，會即時得到偽造的驗證結果，版面與正貨的明顯不同；售價方面，正貨448元，懷疑假貨則是350至400元，大約是正貨價錢的8至9成。

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懷疑冒牌月餅包裝盒印刷參差

至於美心月餅，正貨盒上有凹凸紋細節，而懷疑假貨的包裝盒印刷參差，在特定位置只有平面印刷，沒有凹凸紋；正貨到期日是指定日子2023年10月9日，假貨則有不同日子。正貨盒側面有防偽標籤，揭開後底層有彩色的防偽碼以及二維碼，經官方指定程式掃瞄後可以連結到指定網站，查詢貨品真偽，同時會顯示二維碼的首次被查詢日期及時間。而懷疑假貨的盒上亦有類似標籤，揭開後有二維碼，但不能經官方指定的應用程式檢驗，部分在一揭開後就會令盒身損毀；售價方面，正貨284元，假貨200元，大約是正貨的7成價錢。

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涉案物品已安排送往政府化驗所

海關指由於市民會直接食用月餅，十分關注涉案物品的品質及安全性，已經安排送往政府化驗所，測試當中有否含有對人體有害的物質。而海關會繼續加強市面及網上巡查和執法，打擊假貨，呼籲消費者光顧信譽良好的店舖及網店，如懷疑貨物真偽，應先向相關商標持有人或者代理查詢。海關重申根據商品說明條例，任何人銷售或者為售賣用途管有冒牌貨品即屬違法，一經定罪最高罰款50萬元及監禁5年。

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