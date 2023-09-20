中秋節2023｜海關拘捕3人涉網上售賣冒牌月餅　檢獲49盒月餅

中秋節臨近，海關早前接獲商標持有人舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，在本月14日起展開特別執法行動，鎖定多個可疑網上平台帳戶，僑裝顧客試買，搗破2個網上平台帳戶，拘捕1男2女，年齡介乎28至41歲，案件仍在調查中，被捕人獲准保釋。海關搜查1個旺角商廈單位及1個慈雲山住宅單位，檢獲49盒月餅，估計市值1.6萬元。

案件涉及半島酒店和美心的懷疑冒牌月餅

案件發現的懷疑冒牌月餅涉及半島酒店和美心的月餅，仍在調查貨物來源，相信流出市面的月餅不多。半島酒店月餅方面，海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯指，懷疑假貨主要抄襲了正貨的包裝盒設計以及註冊商標，形容外觀上有8成相似度，但細心留意一些特徵明顯不同。當中正貨最佳食用日期是指定日期2023年10月9日，但懷疑假貨最佳食用日期有不同日子。

而正貨包裝盒底部有二維碼鐳射貼紙作驗證用途，上面有一個獨有編號，不會重複。而懷疑假貨盒上亦有貼紙，但很多是重複編號，顧客掃瞄二維碼後，會連結至偽造網站，當揀選「開始驗證」後，會即時得到偽造的驗證結果，版面與正貨的明顯不同；售價方面，正貨448元，懷疑假貨則是350至400元，大約是正貨價錢的8至9成。