中秋節2023｜食環署公布月餅時令食品調查　149個樣本全部通過檢測

發言人表示，市民因應個人健康狀況，在中秋節期間可適量進食各式月餅；另建議市民與家人朋友團聚時一起分享月餅，除增添節日氣氛外，更可淺嘗不同口味的月餅，避免過量進食。因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高，進食過量脂肪會增加超重和患肥胖症的風險，而膳食中糖的攝取量是體重和蛀牙的決定性因素。此外，攝取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上致命性中風及冠心病的風險。

食環署食物安全中心今日公布一項有關月餅的時令食品調查（第一期）結果，中心從不同零售商及食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行化學、微生物及營養成分測試。化學測試包括染色料、黃曲霉毒素、防腐劑及金屬雜質。微生物測試包括不同致病菌及衞生情況指標。營養成分測試則檢測樣本的鈉、糖及總脂肪含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。而149個樣本全部通過檢測，並會繼續對月餅進行檢測，並適時公布第二期檢測結果，以確保食物安全。

發言人建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。市民應避免選擇高脂肪或高糖的月餅，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅，即每100克食物含有不多於120毫克的鈉。

購買、貯存和享用月餅「貼士」

＊向可靠的零售店舖購買月餅，切勿光顧無牌小販。購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食

＊如非即時進食，應按包裝上的說明存放。冰皮月餅應存放在攝氏4度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下18度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用

＊攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用

＊貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染

＊保持個人衞生，在處理及享用月餅前以乾淨水和梘液潔淨雙手

發言人亦提醒業界，應時刻按「優良製造規範」配製食品。除向可靠供應商購買食用材料外，在使用食物添加劑時，亦須符合法例要求。當中冰皮月餅和雪糕月餅在製造過程中並沒有經過高溫烘焙，因此在製造、運輸及貯存的過程中，必須注意衞生，以免細菌滋生及污染。