中秋節2024｜嗇色園辦綵燈節 展大型花燈 呈獻無人機演出

嗇色園聯同黃大仙民政事務處，以及非物質文化遺產辦事處，將由本月15日至下月6日，舉辦為期三星期的「賀國慶七十五周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」，涵蓋中秋節、赤松黃大仙寶誕及國慶日。屆時將展示多組大型花燈，亦有以「非遺」為主題的大匯演。

嗇色園表示，在本月15日晚開幕的綵燈節，將在黃大仙祠及祠外的廟宇廣場、黃大仙廣場，展示多組大型紮作花燈。此外，亦會舉辦以「非遺」為主題的大匯演，屆時將有逾20個內地及香港的非遺傳承單位，舉行近百場表演。黃大仙祠內亦會舉辦非物質文化遺產的展覽，並邀來傳統工藝的非遺傳承人舉辦工作坊和講座。

非遺薈萃綵燈節的開幕禮將於15日晚上6時30分，在黃大仙祠正門外、位於廟宇廣場的戲棚舉行。典禮結束後，首場非遺匯演「陸豐皮影戲」將於晚上8時至9時在戲棚演出。黃大仙廣場亦設有遊戲及小食攤位可免費參加。

綵燈節期間，黃大仙祠將會每天延長開放至晚上9時；中秋節當晚會延長開放至晚上11時，追月夜(18日)當晚延長開放至晚上10時。

灣仔海濱辦無人機演出

此外，黃大仙寶誕首辦無人機匯演，本月21日晚上8時30分，在灣仔海濱的維港上空呈獻《黃大仙寶誕‧紫氣龍騰耀香江──無人機匯演》，屆時將出動逾2,000架無人機在上空演出，冀讓更多市民認識黃大仙信俗。