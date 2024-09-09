中秋節2024｜旅發局灣仔海濱辦無人機表演　呈現「玉兔送月餅」等圖案

下周二(17日)就是中秋佳節。旅發局將於中秋節晚上，首次在灣仔海濱舉辦無人機表演，千架無人機將在維港上空拼湊出可愛的中秋主題圖案，帶領觀眾投入多項傳統中秋活動。另外，旅發局支持的大坑舞火龍盛會，會由下周一(16日)起一連3晚舉行，表演範圍將由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區等。

旅發局下周二(17日)晚在灣仔海濱首辦的無人機表演，將會拼出的可愛中秋主題圖案，包括玉兔飛躍於「月餅階梯」、玉兔送上應節月餅、傳統兔子燈籠高掛維港上空，以及閃耀龍珠激發火龍躍登維港上空翺翔等。至於在下周一連3晚的大坑舞火龍盛會，維園每晚都有現場直播。

旅發局表示，今年的舞火龍盛會將融合傳統和創新，約100名小童舞動以約萬顆LED燈點亮的小火龍，以新形式詮釋傳統節慶文化。盛事亦會首次引入花式跳繩及螢光雙節棍等多項動感表演。而在摩頓臺臨時公園附近，就會放置直徑4米的巨型明月發光裝置。

此外，旅發局將於舞火龍盛會期間在大坑一帶加設多個節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及LED發光中秋花牌，以供市民和旅客打卡留念。兩架發光電車(Bright Ring Tram)亦已換上火舞巨龍新裝穿梭港島各處，配合中環半山扶手電梯、港鐵站電子屏幕、旅發局機場及九龍旅客諮詢中心等旅客熱點換上火龍主題，猶如火龍躍出大坑，走入街頭巷隅，煥發全城中秋氣氛。