中秋節2024｜旅發局灣仔海濱辦無人機表演　呈現「玉兔送月餅」等圖案

下周二(17日)就是中秋佳節。旅發局將於中秋節晚上，首次在灣仔海濱舉辦無人機表演，千架無人機將在維港上空拼湊出可愛的中秋主題圖案，帶領觀眾投入多項傳統中秋活動。另外，旅發局支持的大坑舞火龍盛會，會由下周一(16日)起一連3晚舉行，表演範圍將由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區等。
中秋節2024｜大坑舞火龍延伸至銅鑼灣道
旅發局下周二(17日)晚在灣仔海濱首辦的無人機表演，將會拼出的可愛中秋主題圖案，包括玉兔飛躍於「月餅階梯」、玉兔送上應節月餅、傳統兔子燈籠高掛維港上空，以及閃耀龍珠激發火龍躍登維港上空翺翔等。至於在下周一連3晚的大坑舞火龍盛會，維園每晚都有現場直播。
旅發局表示，今年的舞火龍盛會將融合傳統和創新，約100名小童舞動以約萬顆LED燈點亮的小火龍，以新形式詮釋傳統節慶文化。盛事亦會首次引入花式跳繩及螢光雙節棍等多項動感表演。而在摩頓臺臨時公園附近，就會放置直徑4米的巨型明月發光裝置。
此外，旅發局將於舞火龍盛會期間在大坑一帶加設多個節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及LED發光中秋花牌，以供市民和旅客打卡留念。兩架發光電車(Bright Ring Tram)亦已換上火舞巨龍新裝穿梭港島各處，配合中環半山扶手電梯、港鐵站電子屏幕、旅發局機場及九龍旅客諮詢中心等旅客熱點換上火龍主題，猶如火龍躍出大坑，走入街頭巷隅，煥發全城中秋氣氛。
中秋夜2024｜無人機表演詳情
- 日期：9月17日(星期二)
- 時間：晚上9時(長約10分鐘)
- 地點：灣仔海濱場地對出海面
- 主題：以中秋節慶為主題的無人機表演，如玉兔、風琴紙燈籠、月餅等，其中更將首次在維港上空上演舞火龍，呼應大坑經典巨龍
- 觀賞位置：灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」；「水上運動及康樂主題區」(注意：部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞表演；對岸九龍半島未能欣賞是次表演)
- 備註：現場同步播放表演音效；警方將視乎現場情況實施人潮管制，請遵從現場警務人員指示
中秋夜2024｜大坑舞火龍盛會詳情
- 日期及時間：9 月 16 日(星期一)，晚上 7:30 至 10:30；9月17日(星期二)︰晚上7:30至11:30；9月18日(星期三)︰晚上7:30至10:30
- 特色：融合經典火龍與LED小火龍表演，展示傳統文化與創新科技交融；今年大坑舞火龍盛會設有各種節慶佈置及打卡位如巨型發光月亮 裝置，供市民旅客拍照留念 ；呈獻螢光雙節棍及花式跳繩等動感表演為慶典增添熱鬧氣氛
- 觀賞位置：主要活動區域包括浣紗街、銅鑼灣道及周邊街道
- 備註：2024大坑舞火龍盛會3日活動將於維多利亞公園進行現場直播；舞火龍表演將於中秋夜晚上約10:30移師至維多利亞公園舉行