江旻憓首次以馬會義工身份探訪深水埗獨居長者，更讓長者一嘗戴上奧運金牌的感覺。(馬會圖片)

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓回港後旋即退役加入馬會，擔任對外事務助理經理。任職個多月後，江旻憓以馬會義工身份，探訪深水埗獨居長者，她更讓長者一嘗戴上奧運金牌的感覺。江旻憓表示，期望將來參與更多不同類型的義工活動，並祝福大家「祝大家人月兩團圓，多吃月餅的同時，記得多做運動！」

馬會義工隊逾200人於剛過去的周末參與由深水埗明愛鄭承峰長者社區中心舉辦的長者探訪活動，首次以馬會職員代表擔任義工的江旻憓，與馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋，以及馬會對外事務部主管鄭琪，登上唐樓探訪當區兩戶獨居長者。

最深刻唐樓長者回家需行8層樓

江旻憓探訪時向長者展示於奧運贏得的金牌，更讓老友記親身戴上金牌，「老友記」看到這驚喜都十分開心。她表示，對探訪最深刻是居住唐樓的長者回家需行八層樓梯，對年紀大、又曾接受手術的長者絕非易事；加上疫情期間身邊不少朋友離世，情緒亦大受影響，故希望可給予長者更多關懷。

江旻憓又指奪金後再做義工別具意義，認為運動員最大動力是希望贏得獎牌，為大家帶來正能量，而做義工則是非常好的途徑付諸實行，她期望將來參與更多不同類型的義工活動。江旻憓亦送上中秋節祝福：「祝大家人月兩團圓，多吃月餅的同時，記得多做運動！」