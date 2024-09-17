中秋節2024｜禮品公司螢光棒訂單少　LED燈棒未普及

本港4月22日實施「走塑」政策，設6個月適應期，故今年中秋仍有螢光棒出售。有禮品公司指，今年中秋節前夕收到的螢光棒訂單較少，估計與「走塑」政策有關，但政府建議的替代品LED發光棒則「有查詢，冇人訂」。綠色力量高級保育經理呂德恒表示，今年中秋仍有螢光棒出售，LED發光棒則未普及，估計LED發光棒價格較高，且不如螢光棒可扭成不同形狀和方便，建議市民避免使用即棄品慶中秋。 今天是港府實施即棄膠餐具和其他塑膠產品管制後的首個中秋節，惟仍在6個月適應期內，故市面上仍可出售法例禁售的螢光棒。政府於宣傳政策的「截塑」網站建議螢光棒的可重用替代品為熒光棒手機應用程式或LED發光棒和LED發光手環。

從事企業禮品及宣傳贈品訂製服務的「訂造皇」亦有接受螢光棒產品訂單，「訂造皇」職員接受《am730》查詢時表示，螢光棒並非主打產品，今年中秋節前夕收到的螢光棒訂單較少，估計與政府宣傳「走塑」政策，市民減少使用螢光棒有關，而公司雖有提供訂造建議替代品的LED發光棒，但今年「有查詢，冇人訂」，預料明年全面禁止螢光棒銷售，LED發光棒訂單或會增加，「係貴少少，但可以重用」。

綠色力量籲罷玩螢光棒 綠色力量高級保育經理呂德恒表示，螢光棒含有不同化學物質，螢光棒遭化學物質污染後，不能回收，若滲漏則會污染土地，呼籲公眾不要使用螢光棒。據他觀察，今年較少有罷買罷用螢光棒的呼籲，市面仍有出售螢光棒，而替代品LED發光棒亦未普及，「螢光棒好方便，可以扭唔同形狀，一大束，扔咗佢就乾手淨腳，LED（發光棒）要入電，又要儲起佢，冇咁方便」。

對於替代品未能普及，呂德恒稱，明白市民一般在晚上慶祝中秋節，把玩發光物品的效果很好，亦不會建議市民使用甚麼替代品取代螢光棒，而市民可發揮創意，例如玩有特別攝影效果的電話應用程式。 被問及如何環保度中秋，呂德恒呼籲，市民今晚應避免使用螢光棒等即棄產品，使用可重用的燈籠和餐具，以及不要預備過多的食物，否則或造成浪費。 陳紹雄冀明年LED光棒需求增可減價 立法會環境事務委會員副主席陳紹雄認為，政策過渡期的原意是讓商家賣完手上的貨品，仍有商家出售螢光棒，雖不理想，但在商言商，亦無可厚非，而替代品LED發光棒與螢光棒在售價上仍有差異，「走塑」的文化習慣建立需時，亦不可怪責市民今晚仍使用螢光棒慶祝。