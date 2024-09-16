中秋節2024｜運輸署提醒港鐵只有本地路綫通宵　跨境鐵路正常服務時間

運輸署預計在中秋節及前後，將有大量跨境乘客使用公共運輸服務經各陸路管制站往返內地或澳門，而經各陸路管制站往返內地或澳門的跨境私家車亦會顯著增加，運輸署已作出相應交通及運輸安排，並呼籲旅客及早規劃行程，盡量選擇於非繁忙時段出行。

中秋節港鐵只有本地路綫通宵

運輸署表示，中秋節當晚，即明晚，港鐡只有本地鐵路綫及部分輕鐵路綫提供通宵服務。機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的服務只會維持正常服務時間。東鐵綫來往落馬洲及羅湖站的尾班車開出時間，分別是東鐵綫金鐘往落馬洲晚上9時29分；金鐘往羅湖晚上11時01分；落馬洲往金鐘晚上10時55分；羅湖往金鐘午夜12時正。