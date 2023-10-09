中秋長假打擊的士違規行為　拘3人發出40張傳票

警方因應中秋節和「十一黃金周」長假期，於上月22日至上周五(6日)展開為期兩周的行動，打擊涉及公共服務車輛，特別是的士的違規行為、俗稱「白牌車」的以汽車作非法載客取酬，以及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。

打擊「白牌車」行動拘7人

在針對的士違規行為的行動，警方共拘捕3名年齡介乎43至69歲的男子，以及發出40張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。至於針對「白牌車」和相關罪行方面，警方拘捕年齡介乎31至44歲的6男1女，涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。