中秋長假打擊的士違規行為　拘3人發出40張傳票

警方因應中秋節和「十一黃金周」長假期，於上月22日至上周五(6日)展開為期兩周的行動，打擊涉及公共服務車輛，特別是的士的違規行為、俗稱「白牌車」的以汽車作非法載客取酬，以及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。
打擊「白牌車」行動拘7人
在針對的士違規行為的行動，警方共拘捕3名年齡介乎43至69歲的男子，以及發出40張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。至於針對「白牌車」和相關罪行方面，警方拘捕年齡介乎31至44歲的6男1女，涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。
向公共交通服務車輛發425張告票
在導致交通阻塞的違泊車輛，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為方面，警方在行動共就相關違泊事項發出16,237張違例泊車定額罰款告票，並拖走16輛嚴重阻塞交通的車輛。另外，警方就公共服務車輛違規事項一共發出425張違例行車定額罰款告票，並拖走20輛車往扣留中心作進一步檢驗。
警方指，為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順，因而採取一連串執法行動，希望嚴厲打擊的士業界中的害群之馬、非法「白牌車」的違法行為，以及打擊導致嚴重交通阻塞的違泊行為。警方強調，日後仍會就有關違法行為嚴厲執法。