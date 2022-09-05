中秋2022｜渠務署活化河道辦中秋綵燈會

渠務署今起(5日)至18日於牛頭角佐敦谷水道和黃大仙近摩士公園(一號公園)啟德河舉辦以「中秋明月」及「河道活化」為主題的中秋綵燈會，與市民共慶佳節和香港特別行政區成立25周年，期間每晚6時30分亮燈，免費入場。

發展局長甯漢豪主持綵燈會亮燈儀式，並視察佐敦谷水道和「活化翠屏河」計劃工地，實地了解渠務署的河道活化工作。她指，渠務署推展河道活化工程，改善河道排洪能力的同時，亦積極將創新意念融入工程設計，以提升河道的生態和觀賞價值，並將河道活化成公共空間。

政府指，佐敦谷水道在佐敦谷明渠活化工程下，以河畔城市概念活化而成，展現加強生物多樣性、綠化河道、增加公共休憩空間、帶動近水文化等多項設計元素。而正在施工的「活化翠屏河」計劃亦結合園境美化和生態元素，在區內打造綠化河道走廊，美化社區。

專題綵燈展「河畔城市」今起舉行，其中佐敦谷水道亮燈時間為每晚6時30分至11時，並於9月10日延至晚上11時30分，而啟德河亮燈時間為每晚6時30分至10時，並於9月10日延至晚上11時。為營造節日氣氛，並展現河道活化的生物多樣性元素，渠務署在佐敦谷水道和啟德河中設置巨型月亮綵燈，並在河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈。佐敦谷水道的拱門步道亦增設了燈飾及銀杏葉裝飾。

同時，渠務署為促進近水文化，展現「綠化建築」及「可持續發展」的河道活化工作，周四(8日)前在佐敦谷水道舉辦河道綠化體驗日，向市民介紹種植水生植物、攀藤植物和使用環保木的好處，並設環保工作坊供市民參加。

工作坊網上登記表格：

https://forms.gle/MNMYnzAKgkPwDaZW9