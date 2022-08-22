中秋2022｜食安中心抽查月餅 146個樣本全部通過檢測

食物環境衞生署食物安全中心今日公布一項有關月餅的時令食品調查（第一期）結果，146個樣本全部通過檢測。



食安中心表示，從不同零售商包括網上零售商及食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行化學、微生物及營養成分測試。其中化學測試包括染色料、黃曲霉毒素、防腐劑及金屬雜質；微生物測試包括不同致病菌及衞生情況指標；營養成分測試則檢測樣本的鈉、糖及總脂肪含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。中心會繼續對月餅進行檢測，並適時公布第二期檢測結果，以確保食物安全。

食安中心同時提醒市民應保持均衡飲食，不應過量進食月餅，因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高。進食過量脂肪會增加超重和患肥胖症的風險，而膳食中糖的攝取量是體重和蛀牙的決定性因素。此外，攝取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上致命性中風及冠心病的風險。

選食每100克少於20克總脂肪月餅

他建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。市民應避免選擇高脂肪或高糖的月餅，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅，即每100克食物含有少於120毫克的鈉。



他表示，市民因應個人健康狀況，在中秋節期間可適量進食各式月餅；另建議市民與家人和朋友團聚時一起分享月餅，除增添節日氣氛外，更可淺嘗不同口味的月餅，避免過量進食。

市民留意5大要點：