中美角力｜美限制對華高科技投資 特區政府： 堅決捍衞自身權益

美國總統拜登簽署行政命令，限制美國對中國的高科技投資，涵蓋先進晶片、微電子、量子信息技術及人工智能。行政命令又將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。特區政府今日(10日)發稿，批評美國無理針對香港的措施，又指正密切關注事態發展，會堅決捍衞自身權益。

特區政府：香港和美國之間有緊密經濟互動 應撤銷相關無理措施

針對美國對華的限制措施，特區政府批評美國接連採取無理針對香港的措施，阻礙和破壞正常的投資貿易活動，特區政府強烈反對及不滿。

發言人表示，2022年，美國是內地最大貿易夥伴，亦是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額分別達59,484億港元（7,594億美元）及5,021億港元（641億美元）。同時，內地及香港分別是美國第三大及第29大貿易夥伴。截至二○二一年底，美國佔香港外來直接投資頭寸為3,558億港元（456億美元），排名第六位；香港向美國直接投資頭寸為1,392億港元（178億美元），排名第九位。發言人指，這些數字說明了香港和美國之間有着緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。