中聯辦續當「超級牽線人」 鄭雁雄：要及時立23條

今年《施政報告》列明目標明年完成《基本法》23條立法，中聯辦主任鄭雁雄表示，「惟其磨礪，始得玉成」，香港在中央支持下經歷了回歸以來的考驗，重回「人心思定，人心思發展」的正軌，認為特區要落實憲制責任，包括及時完成《基本法》23條立法、圓滿完成下屆區議會選舉，以及依法嚴懲危害國家安全犯罪分子，創造更安全的發展環境。

鄭雁雄在特首政策組舉辦的論壇致辭時，提到中聯辦將繼續擔當「超級牽線人」和「超級勤務員」，全力支持特首和特區政府依法施政，全力支持香港高質量發展。他對香港推動高質量發展提出「三個堅持」和「兩個主動」，包括加快推進創科中心、主動對接大灣區建設和主動排除民生難題等。

特首李家超於同一論壇致辭稱，香港會繼續鞏固和落實「八大中心」定位，積極招商引才。他續說，港府除鞏固各項優勢產業，亦有積極發掘新增長點，推動創新科技、醫藥研發、新能源交通等新興產業，維持香港競爭力，促進經濟多元發展。

有足夠時間讓市民表達意見

另外，保安局長鄧炳強出席電台節目稱，23條會參考不同國家相關法例，但不會全套搬過來、要考慮未來風險，當局之後盡快作出諮詢，並會有足夠時間讓市民表達意見，但亦不可拖太久。他強調，立法是針對國家安全，只要做的事不是危害國安就不會有問題。