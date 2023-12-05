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2023-12-05 04:30:26
日報

中聯辦與港府辦國家憲法日座談會 鄭雁雄：維護國安是政府憲制責任

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國家憲法日座談會

國家憲法日座談會昨日在灣仔會展舉行。(政府新聞處)

昨日是「國家憲法日」，港府與中聯辦合辦以「憲法與中國式現代化」為主題的國家憲法日座談會。中聯辦主任鄭雁雄表示，維護國安是香港特區政府必須履行的憲制責任，應按時完成23條立法，營造良好的安全發展環境；又形容「一國兩制」的實踐是國家現代化進程「最獨特最亮麗的風景」，期待香港各界維護及保證《憲法》實施。

鄭雁雄表示，維護國安是《憲法》規定所有中國公民的共同義務，更是特區必須履行好的憲制責任。他說，香港應堅定不移實施《港區國安法》，依法懲治危害國家安全行為及活動，並應按時完成《基本法》第23條本地立法，營造良好的安全發展環境，為世界各地的創業者和投資者創造更穩定的營商環境，推動形成「國安家好、法治港興」的新局面。

基本法與憲法保障香港長期繁榮穩定

鄭雁雄指出，香港一國兩制的實踐，始終是國家現代化進程中最獨特最亮麗的風景之一；又指當香港一度出現港獨猖獗、黑暴肆虐的嚴峻局面，中央依據憲法果斷出手，推動由亂到治、走向由治及興的新階段，有關實踐反映只有牢固樹立憲法意識，堅定依靠憲法和基本法的保駕護航，才能有效保障香港繁榮穩定，才能在國家現代化建設中發揮香港所長。

鄭雁雄指，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程已開啟，期待香港社會各界堅定維護《憲法》權威、捍衛《憲法》尊嚴、保證《憲法》實施，把握歷史機遇，發揮香港獨特優勢，不斷為強國建設、民族復興作出貢獻。

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一國兩制下擁自由營商環境

李家超致辭時表示，《憲法》是國家的根本大法，是治國安邦的總章程，推進中國式現代化離不開《憲法》的保駕護航。他表示，香港在一國兩制下，背靠祖國、聯通國際，是國際金融、航運及貿易中心，法治傳統源遠流長，營商環境自由開放，有關優勢的基礎與保障，是由《基本法》及憲法共同構成香港特區的憲制秩序；又指本月10日舉行的區議會選舉是特區政府完善地區治理體系、重塑區議會後首場大型選舉，呼籲市民踴躍投票。

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李家超又指，香港經歷「黑暴」、港版顏色革命，中央頒布實施《香港國安法》後，香港已進入「由治及興」，《基本法》23條賦予特區政府憲制責任，自行立法禁止危害國家安全行為及活動，政府正全力準備明年完成本地立法，令有關法律與《香港國安法》聯合起來，成為有效維護國家安全的法律系統。他指，必須培養愛國新一代，有能力擔當香港一國兩制發展及國家現代化建設的接班人，政府將會全方位統籌協調，為保持香港長期穩定繁榮作出努力。

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