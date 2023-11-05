中聯辦：美部分政客劣政治表演注定徒勞無功 國安公署：制裁是廢紙一張

美國國會參眾兩院的跨黨派議員日前提出法案，要求制裁 49 名香港高官及檢控官等。中聯辦今日(5日)發聲明指，堅決反對和強烈譴責一些美國政客炮製所謂「香港製裁法案」，叫囂對香港特區政府官員、檢控官及法官實施制裁。 發言人指出，那些美國政客一而再、再而三向香港司法施壓，無理幹預中國內政、香港法治，其拙劣政治表演注定是適得其反、徒勞無功。
發言人表示， 美國那些政客企圖透過施壓恐嚇，幹擾和妨礙香港司法公正，只會讓全世界有識之士更加看清其「雙重標準」和險惡用心，只會讓包括香港同胞在內的中國人民更加同仇敵愾 ，只會讓香港管治團隊和司法執法人員更加堅定履職。發言人指出，堅決支持香港特別行政區履行基本法和香港國安法等賦予的法定職能，堅定維護香港根本利益和國家安全。 香港國安法頒布實施以來，正是因為執法人員手持利劍、司法機構明鏡高懸，依法懲治違法犯罪的反中亂港分子，形成強大震懾。
發言人強調，中華民族有不畏強權、越戰越勇、遇強彌強的秉性，無理打壓、恫嚇只會造就更堅強的愛國者。發言人正告那些美國政客，任何企圖「以港遏華」的圖謀和卑鄙伎倆，都動搖不了我們維護「一國兩制」和國家安全的決心，中華民族偉大復興的歷史進程和香港由治及興的歷史 大勢不可阻擋。
駐港國安公署：美政客以人權為幌子 恫嚇香港法官和檢控官
駐港國安公署亦發聲明，強烈譴責美國少數政客採取恐嚇手段，叫囂制裁香港的法官、檢控官及政府官員，公署對此強烈譴責和堅決反對。發言人指，少數美國政客以所謂「香港人權」為幌子，進一步向香港法官和檢控官揮舞制裁大棒，完全無視國際法和國際關係基本準則，妄言威逼恫嚇，目的是干擾特區正常的執法、檢控和審判工作，阻撓港區國安法有效實施，妄圖使反中亂港分子逃脫法律懲治。
發言人指，這種霸凌式的制裁再多再濫都將是廢紙一張，絕不可能動搖中央和特區依法維護國家安全的意志決心，在中央堅強領導，以及憲法、基本法和港區國安法的有力保障下，香港無懼任何威脅恐嚇。 公署又指，高度警惕外部勢力干涉香港事務、破壞特區法治的企圖，將採取一切必要手段和措施，有效防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為和活動。