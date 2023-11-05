中聯辦：美部分政客劣政治表演注定徒勞無功 國安公署：制裁是廢紙一張

美國國會參眾兩院的跨黨派議員日前提出法案，要求制裁 49 名香港高官及檢控官等。中聯辦今日(5日)發聲明指，堅決反對和強烈譴責一些美國政客炮製所謂「香港製裁法案」，叫囂對香港特區政府官員、檢控官及法官實施制裁。 發言人指出，那些美國政客一而再、再而三向香港司法施壓，無理幹預中國內政、香港法治，其拙劣政治表演注定是適得其反、徒勞無功。

發言人表示， 美國那些政客企圖透過施壓恐嚇，幹擾和妨礙香港司法公正，只會讓全世界有識之士更加看清其「雙重標準」和險惡用心，只會讓包括香港同胞在內的中國人民更加同仇敵愾 ，只會讓香港管治團隊和司法執法人員更加堅定履職。發言人指出，堅決支持香港特別行政區履行基本法和香港國安法等賦予的法定職能，堅定維護香港根本利益和國家安全。 香港國安法頒布實施以來，正是因為執法人員手持利劍、司法機構明鏡高懸，依法懲治違法犯罪的反中亂港分子，形成強大震懾。

發言人強調，中華民族有不畏強權、越戰越勇、遇強彌強的秉性，無理打壓、恫嚇只會造就更堅強的愛國者。發言人正告那些美國政客，任何企圖「以港遏華」的圖謀和卑鄙伎倆，都動搖不了我們維護「一國兩制」和國家安全的決心，中華民族偉大復興的歷史進程和香港由治及興的歷史 大勢不可阻擋。

