中華文化節2025 中國戲曲節精彩登場 展現千年文化底蘊

中華文化源遠流長，為呈現五千年文明的博大精深，提升市民對傳統中華優秀文化的認識和國民身份的認同，由文化體育及旅遊局呈獻、康文署轄下弘揚中華文化辦公室策劃的「中華文化節2025」將於六至九月舉行，期間會舉辦超過280場表演藝術節目和其他精彩活動，讓市民欣賞和認識中華文化的多元和深厚！ 「中華文化節」今年迎來第二屆，作為核心部分的中國戲曲節，今年以「三國戲」為主線，精選了六台精彩好戲，重現三國故事中經典篇章。除了為港人熟悉的粤劇、京劇、越劇和崑劇外，還包括饒富地方色彩、鮮有在港上演的越調及秦腔演出，連場好戲令人引頸以待。戲曲節亦設有藝人談、後台導賞、戲曲文化藝術講座、大師班等一系列延伸活動，配合戲曲電影及展覽，以多元的方式讓大家加深對中國戲曲以及經典文學《三國演義》的了解，無論是劇曲「忠粉」還是「三國迷」均不容錯過！

粤劇是兩廣地區的代表戲曲，四位參與今年戲曲節取材自《三國演義》的經典粤劇「古老戲」《三氣周瑜》及《長坂坡》演出的主演，包括阮兆輝教授、李龍先生、尹飛燕女士、譚穎倫先生率先分享了他們的感受。 演活三國謀略 吸引年輕觀眾 「中華歷史數千年，三國時代的人物及故事情節豐富多樣，有文有武，故是次精選了兩齣以三國作為時代背景的經典『古老戲』，傳播中華文化。」身兼藝術總監及主演的阮兆輝教授指，雖然唱「古老戲」時會唱中州韻，但配合演員的唱做唸打、感情、鑼鼓和字幕等，即使少有接觸戲曲的新觀眾亦可以看得明白、聽得投入。他強調，只有「做得好睇」才能吸引更多年輕人去欣賞、研究，甚至學習戲曲。李龍先生亦指演員在台上必需專注將角色演活，將觀眾心中已有的角色形象以演員的獨特的方式「活靈活現」地呈現於舞台，這正是戲曲的迷人之處。 社區校園推廣 傳承粤劇文化 尹飛燕女士則指熱愛演戲的她，就算在日常生活中亦會投入想著如何演好角色。她認為要吸引年輕人看戲，家長的熱愛會起到更大作用，自小潛移默化引起年輕人對粤曲產生真正的興趣，除可吸引他們欣賞粤劇，更有機會使他們加入成為粤劇演員。作為九十後演員，譚穎倫先生指其實現時粤劇界有八、九位年輕新力軍，他們亦會到社區及學校等進行推廣，希望吸引更多年輕人接觸和愛上粤劇。 中國戲曲節精選節目推介： 中國國家京劇院

著名京劇藝術家于魁智和李勝素，帶領多位優秀京劇演員展演三場京劇瑰寶，包括戲曲節頭炮開幕節目，新編歷史劇《納土歸宋》講述五代十國末期，吳越王錢弘俶尊奉正朔、自獻封疆、納土歸宋的故事。京劇經典三國老戲《群、借、華》，當中《群英會》群戲薈萃；《借東風》、《華容道》唱腔繞樑。家喻戶曉的《白蛇傳》唱做並重、文武相濟。 河南省越調藝術保護傳承中心

首次亮相香港舞台的河南越調「申派」三國戲，首位越調梅花獎得主申小梅將完美詮釋諸葛亮「泰山崩於前而色不變」的從容氣度。節目精選氣勢恢宏的正裝戲《收姜維》與悲喜交織的外裝戲《李天保娶親》，展現河南越調從地域性流派躍升為藝術家流派的實力。 西安演藝集團秦腔青年實驗團

西安作為本屆「中華文化節」焦點城市，這十三朝古都為觀眾帶來代表性劇種 — 被譽為「最古老的搖滾樂」的秦腔演出。多位一級演員兼梅花獎得主將出演人物眾多、行當齊全的傳統大戲《回荊州》，以及唱做俱重的秦腔八大本之一《周仁回府》，展現寬音大嗓，率真豪放而不失細膩的獨有魅力。 紹興小百花越劇團

紹興小百花越劇團載譽歸來，由二度梅吳鳳花領銜，首場獻演被譽為「中國版羅密歐與茱麗葉」的《孔雀東南飛》，緊接的《沉香扇》中秀才為愛當書僮，佳人為情考狀元，吳素英「亦生亦旦」的別樣演繹喜感滿盈。壓軸《穆桂英掛帥》陳飛配合俐落身段與婉轉唱腔，以金戈鐵馬之勢再現巾幗傳奇。三位越劇文武雙全的實力派代表將攜手勾勒越劇最美人間！ 粤劇《三氣周瑜》、《長坂坡》

兩場傳統三國劇目取材自《三國演義》，《三氣周瑜》深入描繪周瑜與孔明的智勇之爭，高潮迭起的戰事套用久違的經典排場，連番鬥智交鋒，謀略深邃，熱血激昂。《長坂坡》人物及行當齊全，曹操、劉備、呂布等諸雄對決。是次演出雲集現今粤劇界老、中、青三代精英，讓觀眾感受到粤劇古腔與傳統劇藝攝人的魅力。 浙江京崑藝術中心（崑劇團）

十五貫銅錢引發的離奇命案，經典崑曲《十五貫》中丑角與老生入木三分的對手戲引人入勝，巧妙的推理叫人拍案叫絕。另一邊廂，風流才子智鬥潑辣媳婦，難得一見的崑曲喜劇《獅吼記》將蘇東坡筆下「河東獅子吼」躍然舞台。此外，五齣精選自歷史傳奇文武折子戲《瑤台》、《罷宴》、《亭會》、《寄子》、《水鬥》，雲集國家級演員傾情演繹，展現崑曲雅緻之美。 查 詢： 2268 7321 / 2268 7323 / 2268 7325

購票熱線： 3166 1100

網 址：www.ccf.gov.hk

網上購票： www.urbtix.hk