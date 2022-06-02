中華煤氣研8月起加價4.4% 料七成家庭每月加幅不多於10元

香港中華煤氣有限公司擬今年8月1日起，把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅為4.4%，預計約七成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元，約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290元，煤氣公司同時承諾在未來兩年不會加價。

煤氣公司解釋，調整收費是為了應付通貨膨脹而增加的營運成本，以及未來數年的龐大資本投資。自對上一次2019年8月加價以來，至2022年底的預測累計通脹率為4%；而資本投資在2020年至2021年間，煤氣公司持續投資基建設施，為新發展地區供應煤氣，並維持其安全和可靠的服務水平，總額為20億元。至於今年及未來五年資本投資總額，預計約為79億元。

煤氣公司承諾今次加價後未來兩年不加價

煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣公司上次調整已是2019年8月1日。過去3年經營成本不斷上漲，包括工程材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約4%。公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升效率，控制支出，但仍然未能抵消成本的增加。而每年投資於管網及供氣設施動輒超過港幣10億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。是次調整收費對用戶的煤氣支出增加温和。

是次調整後，煤氣公司承諾未來兩年不會加價，並會持續投資於基建設施、環境保護、安全及服務等方面。煤氣公司亦將一如既往，持續照顧社會上的弱勢社群，積極履行社會責任，以及為客戶帶來優質卓越的服務。