中華白海豚幾乎絕跡北大嶼　漁護署報告料大嶼山僅存34隻

漁護署發表2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告，研究員去年4月至今年3月在全港10個調查區，發現181群總數達646隻的中華白海豚，按年增加16.6%，並發現55群總數達121隻的江豚，按年減少23.4%。研究又發現，上年度中華白海豚在東北大嶼山及西北大嶼山的每百平方公里遇見率，進一步跌至分別0和0.3。報告形容中華白海豚「在北大嶼山整片水域幾近絕跡」，並估計在大嶼山4個調查區內只有34隻中華白海豚。

由漁護署資助的一項有關本地中華白海豚及印度太平洋江豚的長期研究，在去年4月至今年3月的12個月研究期間內，在全港10個調查區航行6,136公里，進行198次樣條線船上調查，觀察到181群中華白海豚，總數達646隻，較對上一年觀察的554隻，增加16.6%，並發現55群江豚，總數達121隻，較對上一年的158隻則減少23.4%。

中華白海豚出沒在西大嶼山水域

報告指出，中華白海豚在北大嶼山整片水域幾近絕跡，亦甚少出現在南大嶼山水域的南部及東部，但經常出沒在西大嶼山水域，較少在西南大嶼山沿岸水域錄得其出沒記錄。對比去年報告的描述，今年報告仍形容中華白海豚「在北大嶼山更只有西端的水域有零星出沒紀錄」。報告亦指，過去5年，中華白海豚在大嶼山西南、西、西北及東北4個調查區域的整體數目估計為47、32、52、37及40隻，而在2022年的有關估計為34隻。