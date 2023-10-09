中華白海豚幾乎絕跡北大嶼　漁護署報告料大嶼山僅存34隻

漁護署發表2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告，研究員去年4月至今年3月在全港10個調查區，發現181群總數達646隻的中華白海豚，按年增加16.6%，並發現55群總數達121隻的江豚，按年減少23.4%。研究又發現，上年度中華白海豚在東北大嶼山及西北大嶼山的每百平方公里遇見率，進一步跌至分別0和0.3。報告形容中華白海豚「在北大嶼山整片水域幾近絕跡」，並估計在大嶼山4個調查區內只有34隻中華白海豚。
由漁護署資助的一項有關本地中華白海豚及印度太平洋江豚的長期研究，在去年4月至今年3月的12個月研究期間內，在全港10個調查區航行6,136公里，進行198次樣條線船上調查，觀察到181群中華白海豚，總數達646隻，較對上一年觀察的554隻，增加16.6%，並發現55群江豚，總數達121隻，較對上一年的158隻則減少23.4%。
中華白海豚出沒在西大嶼山水域
報告指出，中華白海豚在北大嶼山整片水域幾近絕跡，亦甚少出現在南大嶼山水域的南部及東部，但經常出沒在西大嶼山水域，較少在西南大嶼山沿岸水域錄得其出沒記錄。對比去年報告的描述，今年報告仍形容中華白海豚「在北大嶼山更只有西端的水域有零星出沒紀錄」。報告亦指，過去5年，中華白海豚在大嶼山西南、西、西北及東北4個調查區域的整體數目估計為47、32、52、37及40隻，而在2022年的有關估計為34隻。
東北大嶼山連續7年遇見率為0
參考報告中有關中華白海豚每百平方公里遇見率的數據，東北大嶼山的遇見率連續7年錄得0遇見率，西北大嶼山遇見率僅為0.3，較2021至22年度的0.5再下跌，在西大嶼山和西南大嶼山，遇見率則分別為14和2.5，與去年的13.9和2.7分別微增0.1和下跌0.2。不過，2022至23年度的整體遇見率為2.6，則較對上一年的2.5微增。
如對比2013至14年度數據，其時東北大嶼山、西北大嶼山、西大嶼山和西南大嶼山的遇見率分別為0.7、6.3、19.6和6.8，上年度相應數字為的0、0.3、14和2.5，意味10年之間中華白海豚在大嶼山不同水域的出沒情況大大減少。
毗鄰石鼓洲焚化爐水域江豚數目下降明顯
報告指出，中華白海豚在2022年的重要棲身地，主要集中在西大嶼山近岸及西南大嶼山西端的水域，主要在大澳半島與分流半島之間一帶，而在過去10年，海豚在北大嶼山水域的使用率大幅下降，並自2016年只集中出沒於此水域的西端，過去4年更只局限在沙洲及龍鼓洲海岸公園內出沒，而且隨著大型填海及近岸發展工程相繼推行，其使用量並未有任何明顯的復甦跡象。海豚在北大嶼山水域的大小磨刀海岸公園、沙洲及龍鼓洲海岸公園內的使用量均持續地大幅減少，而大嶼山西南海岸公園仍錄得穩定而持續高企的海豚使用量。
江豚方面，報告指出，在2022年錄得最高使用量的江豚棲身地，只集中在西南大嶼山的外海水域，尤其是在索罟群島以東及以南一帶。而在在2015至2017年間，於石鼓洲及索罟群島之間水域曾錄得持續高企的江豚使用量，但隨後的5年期間明顯減少，在毗鄰「綜合廢物管理設施」發展工程的石鼓洲水域，下降趨勢尤為明顯。